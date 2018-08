Syyria odottaa leimahdusta, Venäjä kokoaa joukkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syyrian hallituksen joukkojen odotetaan hyökkäävän Idlibin alueelle.

Sotatoimien pelätään leimahtavan taas Syyriassa. Syyrian hallituksen ja sitä tukevan Venäjän lausuntojen perusteella suurhyökkäys Syyrian viimeiselle kapinallisalueelle Idlibiin on vain ajan kysymys.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi myöhään torstaina lehdistötilaisuudessa Moskovassa, että valtaosa Syyriasta on “vapautettu terroristeilta” – Idlibiä lukuunottamatta.

– Meidän on nyt tuhottava täysin nämä jäljellä olevat terroristiryhmät, etenkin Idlibin de-eskalaatioalueella, Lavrov sanoi Al Jazeeran mukaan.

Syyrian ulkoministeri Walid al-Muallemin mukaan Syyrian joukot “menevät loppuun asti” Idlibissä. Hän totesi armeijan tekevän kuitenkin kaikkensa välttääkseen siviiliuhreja.

Edessä todennäköisesti olevan suurhyökkäyksen kolmen miljoonan asukkaan Idlibiin pelätään kääntyvän humanitaariseksi katastrofiksi. Idlibin jälkeen Syyriassa ei enää ole lainkaan kapinallisalueita, joille ihmisiä voitaisiin evakuoida. Idlibin asukkaista noin puolet on sinne aiemmin siirrettyjä kapinallisia ja siviilejä. Asiantuntijoiden mukaan täysimittaiset sotatoimet voisivat merkitä jopa 2,5 miljoonan pakolaisen vyöryä kohti Turkkia.

Turkilla on myös vahva läsnäolo alueella. Al Jazeeran mukaan Turkin tukemat Syyrian hallitusta vastustavat kapinallisryhmittymät ovat koonneet Idlibissä noin 70 000 taistelijan armeijan.

BBC:n mukaan Idlibissä arvioidaan olevan noin 10 000 al-Nusran ja al-Qaidan jihadistia.

YK:n Syyrian lähettiläs Steffan de Mistura on vaatinut turvattuja reittejä, joita pitkin siviilit voitaisiin evakuoida pois Idlibistä. De Misturan mukaan Syyriassa on kehittymässä “täydellinen myrsky”.

– Emme voi sivuuttaa sitä, että virhearvioita voi tapahtua ja ne voivat johtaa ennennäkemättömään eskalaatioon, hän varoitti.

Venäjä valmistautuu

Venäjä on koonnut Välimerelle Syyrian operaationsa suurinta laivasto-osastoa.

Välimerelle kokoontuu kaikkiaan kymmenen sotalaivaa, joista useimmat on venäläismedian mukaan varustettu Kalibr-risteilyohjuksilla. Alueelle on lähetetty myös kaksi sukellusvenettä ja laivasto-osastoa tukeva tankkeri. Lisää aluksia on kerrottu olevan matkalla.

Syyrian hallituksen mukaan alusten tarkoituksena on estää länsimaita puuttumasta Syyrian sodan “nopeaan lopettamiseen”.

Venäläinen laivastoasiantuntija Dmitri Boltenkov totesi tällä viikolla Izvestijalle, että Venäjän alukset tukevat tarvittaessa ohjuksilla Syyrian hallituksen hyökkäystä Idlibiin. Venäjä aloittaa lauantaina suuren merisotaharjoituksen Välimerellä.

Länsimaat ovat varoittaneet Syyrian presidentti Bashar al-Assadia käyttämästä hyökkäyksessä kemiallisia aseita. Venäjä on puolestaan väittänyt Yhdysvaltojen suunnittelevan iskuja Syyrian hallituksen joukkoja vastaan ja petaavan kemiallisia aseita jo etukäteen tekosyyksi.