Varsinais-Suomi nousee koronatilastoissa – ylilääkäriltä varoitus Ylellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esa Rintalan mukaan riski toiseen aaltoon on olemassa.

Tyksin tartuntataudeista vastaavan ylilääkärin Esa Rintala kertoo Yle uutisille, että Varsinais-Suomen tartuntatilanne on aktivoitumassa.

Varsinais-Suomessa todettiin viimeisen vuorokauden aikana neljä uutta tautitapausta. Niiden kaikkien alkuperä linkittyy ulkomaanmatkaan. Varsinais-Suomi on yksi kolmesta maakunnasta, jossa koronatartuntojen määrä on viime aikoina ollut nousussa.

– Yhteistä kaikille tartunnoille on että ne linkittyvät ulkomaanmatkaan. On oltu ulkomailla ja palattu Suomeen, sairastuttu ja tartuntoja on tapahtunut perheissä, Esa Rintala vahvistaa Ylelle.

– Ollaanko ulkomaanmatkan jälkeen karanteenissa vaaditut kaksi viikkoa? On paljastunut että karanteeneja ei noudateta, kuten pitäisi.

Rintala kertoo olevansa kehityksestä huolissaan. Vielä ei hänen mukaansa voi puhua toisesta aallosta, mutta sekin voi ylilääkärin mukaan olla nykytilanteen jatkuessa mahdollista.

Hän nostaa esille myös Turussa ja Naantalissa viime viikolla järjestyt festivaalit, Aurafestin ja Sunfestin, jotka keräsivät viime viikolla samaan paikkaan runsaasti ihmisiä. Niitä ei olisi Rintalan mukaan pitänyt järjestää lainkaan.

– Viikon sisällä tartuntoja alkaa ilmaantua, mikäli niitä on tapahtunut, Rintala sanoo.

– Riskit ovat olemassa kun ulkomailta saa tulla, karanteeneja ei noudateta ja massatilaisuuksia järjestetään, niin onhan siinä kaikki eväät toiseen aaltoon.

LUE MYÖS:

Ruotsalaisia virtaa Suomeen – Ylilääkäri Ylellä: Tämä on porsaanreikä (VU 28.07.2020)