Nämä ovat viruksen uudet keskittymät Suomessa

Tilastoissa kolme maakuntaa nousee yli muiden.

Suomessa todetut uudet koronatartunnat ovat tilastojen mukaan palanneet kesäkuun lopun tasolle. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana Suomessa on todettu yhteensä 68 tartuntaa, joista 42 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Tietoturvayhtiö F-Securen Markku Hänninen on kerännyt Twitteriin testauslukuja ja tilastoja uusista koronatartunnoista Suomessa viimeisen 4 viikon aikana. Hänen mukaansa tilastoista voidaan nähdä, että koronatartuntoja näyttää tällä hetkellä olevan Uudenmaan lisäksi kahdessa maakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

– Tartunnat ovat nyt kasvaneet heinäkuun alusta neljä viikkoa peräkkäin, Markku Hänninen toteaa.

– Tartuntoja näyttää olevan lähinnä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Hännisen jakaman tilaston mukaan 21.7.-27.-7 välisen seurantajakson aikana koko Suomessa todettiin 70 uutta tartuntaa, joista 45 todettiin Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja oli kahdeksan, Satakunnassa kymmenen. Koko muussa Suomessa oli vain seitsemän tartuntaa, joista neljässä maakunnassa vain yksi kussakin. Pirkanmaalla tartuntoja oli kolme kappaletta.

Satakunnassa uusien tartuntojen määrä vastaa maaliskuun koronapiikin tasoa.

Viimeisen neljän viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 200. Päiväkohtaisesti se on noin seitsemän päivässä. Nyt määrä on noussut noin kymmeneen päivässä, joista tilastoissa kuusi on Uudeltamaalta.

Kasvusta ei Hännisen mukaan voi suoraan päätellä, miten tartunnat Suomen sisällä ovat muuttuneet, sillä osa tartunnoista tapahtuu ulkomailla.

