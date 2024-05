Agentit värväävät nyt terroristeja, motiivina kosto

Läntiset tiedustelulähteet ovat toistuvasti varoittaneet Venäjän sotilastiedustelu GRU:n värväävän terroristeja sabotaasioperaatioihin Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Telegraph-lehden tietojen mukaan GRU:n tiedustelu-upseerien ja Kremlin ohjauksessa toimivan Wagner-sotilasyhtiön palkkalistoilla olevien henkilöiden toteuttama rekrytointi on kohdistunut erityisesti äärioikeistolaisiin ryhmittymiin. Lehti kertoo saaneen tietonsa sen jälkeen, kun Lontoossa palvellut Venäjän sotilasasiamies, eversti Maxim Elovik karkotettiin maasta.

GRU on lehden mukaan rakentamassa terroristiverkostoa, jota on määrä käyttää ensi sijassa Naton kohteita vastaan. Iskuja on tiettävästi tehty jo jonkin aikaa, ja myös Britannia on kohteiden joukossa. Tiettyjen äärioikeistolaisten ryhmien arvioidaan soveltuvan Venäjän tarkoituksiin, koska ne ovat Venäjä-myönteisiä, Putin-myönteisiä ja erittäin väkivaltaisia.

Brittiläistä Mayak Intelligence -ajatushautomoa johtavan professori Mark Galeottin mielestä GRU:n toimet eivät ole yllättäviä ottaen huomioon, että länsi on kaiken aikaa lisännyt painetta Venäjää kohtaan.

GRU:n orkestroimia sabotaasioperaatioita voidaan pitää myös eräänlaisena kostona siitä, että Ukraina on lisännyt iskujaan Venäjän maaperälle, Galeotti arvioi. Taustalla on Vladimir Putinin mielikuva Ukrainasta Naton ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n käskyläisenä.

– Se, että ihmisiä ei ole tapettu, vaan iskut on kohdistettu infrastruktuuriin, osoittaa, että heillä [venäläisillä] on vielä – ainakin toistaiseksi – jonkinlaisia poliittisia rajoja, Galeotti toteaa.

– Vaikka Putin puhuu sodasta länttä vastaan, hän ei tosiasiassa halua avointa konfliktia. Niinpä Venäjä toteuttaa operaatioita, jotka jäävät juuri ja juuri kynnyksen alapuolelle.

Tutkija Keir Giles varoitti taannoin Verkkouutisten haastattelussa, että Venäjän terrori-iskuihin ja laajamittaiseen sabotaasiin on syytä varautua myös Suomessa.