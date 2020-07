Ruotsalaisia virtaa Suomeen – Ylilääkäri Ylellä: Tämä on porsaanreikä

Kaikkia maahantulijoita ei valvota lainkaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo olevansa huolissaan Turkuun Ruotsista saapuvista matkailijoista.

Päivittäin matkustajia on sadoittain. Vaikka matkustusrajoitukset ovat maiden välillä Ruotsin koronatilanteen takia edelleen voimassa, Suomeen saavutaan esimerkiksi perhesuhteisiin, kiinteistönhuoltoon tai kaksoiskansalaisuuteen vedoten. Myös huviveneily kaikista Schengen-maista Suomeen on sallittua.

– Kyllä se kieltämättä huolestuttaa, ylilääkäri Esa Rintala totesi Ylen AamuTV:ssä.

Hänen mukaansa ihmisiltä tulee paljon viestejä siitä, että Ruotsista tulleet matkailijat menevät satamasta suoraan esimerkiksi kauppoihin ja muihin julkisiin tiloihin ilman omaehtoista karanteenia. Sama koskee vierasvenesatamaa.

– Kyllä tällaisia viestejä tulee ja henkilökohtaisesti se huolestuttaa, ja muitaki ihmisiä ja infektiokollegoja täällä. Siinä on kyllä omat riskinsä.

Hänen mukaansa porsaanreikä on, että kaikkia maahantulijoita ei valvota tai opasteta lainkaan.

– Satamassa rajaviranomaiset kyllä jakavat THL:n myöskin ruotsinkielistä esitettä omaehtoisesta karanteenista, mutta sitten vierasveneilyä ei rajaviranomaiset valvo lainkaan, hän sanoo.

– Ja tämä on porsaanreikä tässä.

– Toinen asia on se, kuinka hyvin ihmiset noudattavat kehotuksia pysyä omassa vapaaehtoisessa karanteenissa. Ihmiset eivät joko tiedä tai sitten eivät jaksa noudattaa. Tässä täytyisi tehokkaampia toimia tällä alueella tehdä.

Toistaiseksi Rintalan mukaan ei ole tiedossa tartuntaketjuja, joissa olisi selvä yhteys tai linkki Ruotsiin. Jäljittäminen on toistaiseksi onnistunut sairaanhoitopiirin alueella hyvin.

– Mutta sitten meillä on kuitenkin muutamia tapauksia viikoittain, jotka tulee yllätyksenä ja joista me ei tiedetä, mistä se tapaus on peräisin. Tähän voi tietysti liittyä mikä tahansa. Me ei välttämättä tiedetä, että mikä infektiopaine ulkomailta saapuvilta on.

– Mutta suoraan identifioituja linkkejä ei toistaiseksi ole todettu.