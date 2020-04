Vanhentuneita maskeja toimitettu myös Pohjois-Pohjanmaalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maskit toimitettiin huoltovarmuuskeskuksesta maaliskuun lopussa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapäällikkö ja potilashoidon palvelujen vastuualueen johtaja Juha Putkosen mukaan myös Pohjois-Pohjanmaalle on toimitettu huoltovarmuuskeskuksesta vanhentuneita hengityssuojaimia.

Juha Putkosen mukaan vanhentuneet maskit on toimitettu OYSiin 27.3. ja ne ovat peräisin erästä, joka on toimitettu sairaanhoitopiirille varmuusvarastojen avaamisen jälkeen. Kyse on Putkosen mukaan kirurginmaskeista.

– VTT (Teknologian tutkimuskeskus) testannut ja menevät speksiin, Juha Putkonen toteaa Verkkouutisille.

Yle Uutiset kertoi viime viikolla, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSiin olisi toimitettu maaliskuussa huoltovarmuuskeskuksesta hengityssuojaimia, joiden viimeinen käyttöpäivä oli vuonna 2012. Sosiaali- ja terveysministeriön yljohtaja Päivi Sillanaukee selvitti tämän jälkeen Ylellä, että näiden maskien kohdalla kyse ei ollut HVK:n toimittamasta erästä, vaan HUSin omissa varastoissa olleista hengityssuojaimista. HVK:n maaliskuussa HUSille toimittamien suojainten viimeinen käyttöpäivä oli vuonna 2014.

HUSille toimitettujen hengityssuojainten valmistaja 3M ei suosittele vanhentuneiden suojaintensa käyttöä. Niiden osat voivat hapertua, mikä tekee maskista epätiiviin. Lisäksi vanhentuneen suojaimen suodatin voi alkaa päästää läpi asioita, joita sen ei pitäisi päästää läpi, kuten koronavirusta sisältäviä nestehiukkasia.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi viime viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla, että myös vanhentuneet suojavarusteet on tarkastettu, testattu ja tutkittu, että ne ovat käyttöön sopivia. Turvallisuustestauksesta vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT.

– Oli tiedossa, että edellisen pandemian ajalta meille on jäänyt varastoon myöskin vanhentunutta materiaalia, joka on tarkastettu, testattu ja tutkittu, että se on käyttöön sopivaa, Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Pohjois-Pohjanmaalla maskeissa ei ole havaittu ainakaan HUSissa esiin tullutta kumilenkkien hapertumista.

– Ei ole tullut tietooni, hankintapäällikkö Putkonen sanoo.

Sekä HUSista että OYSista arvioidaan, että päivittäinen tilanne eri tuotteiden kohdalla vaihtelee. Tällä hetkellä suojaimet riittävät toistaiseksi.

– Suojaimia pitää ehdottomasti saada lisää. Monissa paikoin (erit. perusterveydenhuollossa) niistä jo nyt pulaa, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toteaa Verkkouutisille.