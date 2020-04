Näin ministeriö selittää Ylellä vanhentuneita maskeja

STM:n ylijohtaja arvelee, että maskit ovat peräisin HUSin omista varastoista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukeen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin varastoista löytyneet vanhentuneet hengityssuojaimet eivät ole peräisin siitä erästä, joita on toimitettu huoltovarmuuskeskuksen varastojen avaamisen jälkeen. Sillanaukee kommentoi Yle radion ykkösaamussa torstaina, että maskit ovat todennäköisesti peräisin HUSin omista varastoista.

– Vakava asia on se, että suojavälineet eivät toimi. Mutta ne varastot, joita siellä oli näitä virheellisiä (hengityssuojaimia) joissa nämä kumilenksut eivät olleet toimivia, niin ne eivät olleet nyt tästä toimituserästä, joka on toimitettu huoltovarmuuskeskuksesta vaan ne ovat edellisen pandemian ajoilta, jotka ovat olleet siellä HUSissa varastoissa. Silloinkin toki huoltovarmuuskeskuksesta, mutta silloinhan ne ovat aikanaan olleet ihan kuranttia tavaraa siinä vaiheessa. Ja nyt osa näistä oli sitten kuminauhoiltaan toimimattomia, Päivi Sillanaukee kommentoi Yle radion ykkösaamussa.

– Mutta nämä (erät), jotka nyt on lähetetty eteenpäin, niin ne on testattu. Ja niissä se hengityssuojainosa on todettu toimivaksi, ja sellaisia me olemme lähettäneet, joissa näitä eriä on tutkittu toimiviksi. Saattaa olla, nyt kun tämä on tullut HUSissa esiin, ainakin nyt siis siitä vielä vanhemmasta erästä kun mitä nyt ollaan lähetetty näitä eteenpäin, että sielläkin voi olla näissä kuminauhoissa sitten ongelmatiikkaa. Mutta se nähdään tässä sitten käytössä. Mutta en usko, että se on mitenkään iso kysymys siinä mielessä, että suurin osa on varmasti sellaista toimivaa.

Ylijohtajalta tarkennettiin, onko nyt näissä lähetetyissä ollut ongelmia vai onko molemmissa?

– Tietääkseni ne, jotka ovat tulleet nyt HUSissa esille, niin ovat edellisen pandemian ajalta sinne toimitettu, ei nyt tästä erästä, joka on toimitettu meiltä viimeksi, Sillanaukee täsmensi.

”Voivat ajaa tehtävänsä”

Huoltavarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola ohjeisti eilen Ylellä, että niissä maskeissa, joissa kumilenksut ovat hapertuneet, ”täytyy vetää vähän solmua kumilenkkiin ja kiristää sitä”. Sillanaukee myöntää, että ohjeistus saattaa kuulostaa ronskilta.

– Oleellistahan siinä maskissa on se, että se suojainosa toimii siinä. Että jos se pysyy kasvoilla hyvin ja tiiviisti, niin silloinhan se suojaa. Siinä mielessä, jos sen pystyy asettamaan sillä tavalla, että sen saa hyvin kiristettyä päähän ja se siinä pysyy, niin silloin se varmasti se sen tehtävänsä ajaa, mikä sille on annetukin, Sillanaukee arvioi.

– Mutta en tunne sitä tilannetta tarkemmin, että onko se näin onnistunut tuolla tavalla organisoituna, hän jatkaa ja toteaa tarkoituksen olevan, että käytössä olisi sellaisia maskeja, joissa koko suojain olisi kunnossa.

Julkisuudessa on hiljaittain esitetty huolta suojavälineiden riittävyydestä. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi viime viikolla huoltovarmuuskeskuksen varastojen avaamisen jälkeen, että ”suojaimia on hyvä määrä” ja että ”ne eivät ole loppumassa”. Sittemmin Suomen on kuitenkin kerrottu täydentävän varastojaan ulkomailta ostamalla useita lentokonelastillisia suojavarusteita Kiinasta ”jopa 10-kertaisilla” hinnoilla.

Hallitusta on penätty varmistamaan varusteiden riittävyys. Muun muassa HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi Yle uutisille keskiviikkona, että varastojen mitoituksessa on todennäköisesti oltu liian ylioptimistisia.