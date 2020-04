Ministeri: Vanhentuneet suojavarusteet on tarkastettu ja testattu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aino-Kaisa Pekosen mukaan HUSissa käytössä olevat vanhentuneet suojaimet eivät ole varmuusvarastosta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) myöntää, että osa huoltovarmuusvarastossa olleista suojavarusteista, kirurgisista maskeista, on vanhentuneita.

– Oli tiedossa, että edellisen pandemian ajalta meille on jäänyt varastoon myöskin vanhentunutta materiaalia, joka on tarkastettu, testattu ja tutkittu, että se on käyttöön sopivaa, Aino-Kaisa Pekonen sanoi eduskunnan kyselytunnilla.

Pekosen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) käytössä olevat vuonna 2012 vanhaksi menneet suojavarusteet eivät ole peräisin huoltovarmuusvarastosta. Yle uutisoi vanhentuneista maskeista eilen.

– Niitä ei ole toimitettu huoltovarmuuskeskuksesta tämän epidemian aikana, Pekonen tähdensi.

Pekonen kertoi, että ensimmäisen ulkomailta tilatun suojavarustekuorman pitäisi saapua tällä viikolla.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien omissa varastoissa puutteita

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että Suomella on kolme hankintarengasta, joiden kautta pyritään saamaan tavaraa mahdollisimman pian, mutta tällä hetkellä kauppa ei käy niin kuin pitäisi.

– Me emme saa maahan tavaraa niin nopeasti maahan kuin haluaisimme, Marin sanoi.

Pääministeri totesi, että suojavarusteiden osalta tilanne vaihtelee eri puolilla maata, eikä kaikissa kunnissa ja sairaanhoitopiireissä oma varastotilanne ole niin hyvä kuin olisi pitänyt olla.

– Sen vuoksi myös huoltovarmuuskeskuksen varastot on avattu ja sieltä toimitettu tavaraa ensimmäistä kertaa ikinä, Marin perusteli.

