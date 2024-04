”Opposition vaihtoehdolla velkasuhde ampuisi taivaaseen”

Eduskunnan kyselytunnilla SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi hallituksen käsitystä oikeudenmukaisuudesta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan maltilliset veronkorotukset ovat alkamassa noin 1900 euron eläkkeiden kohdalla. Hänen mukaansa noin puolet suomalaisista eläkeläisistä on rajan alapuolella, eikä pieniin eläkkeisiin eikä indekseihin koskettu riihessä.

– Ja jos ajatellaan kokonaisuutta – yhdeksän miljardin sopeutus kymmenen kuukauden aikana – joka on välttämätöntä tehdä jotta Suomi selviää. Siitä 5,5 miljardia on leikkauksia, 1,5 miljardia veronkorotuksia, kaksi miljardia haetaan kasvulla ja työllisyydellä, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä kokonaisuus on myös järkevä. Se tukee kasvua.

– Ja mitä tulee siihen että riittävätkö nämä – kyllä minä uskon että ne riittävät. Se kääntää tällä hetkellä velkasuhteen laskuun – ja sitä paitsi teidän vaihtoehdollanne se velkasuhde ampuisi taivaaseen. Jota siis ei edes ole, Orpo huomautti SDP:n vaihtoehtolukujen laskelmien salaamisesta.

Orpon mukaan hallitus on luvannut, että velkasuhde taitetaan.

– Seuraamme koko ajan kehitystä ja pidämme siitä kiinni. Me teemme tarvittavia toimia,mutta nyt uskon vakaasti, että tämä riittää.

Pääministerin mukaan kasvun saaminen on ”kaikki kaikessa”. Hänen mukaansa ”meidän on pakko leikata julkisen sektorin kokoa, koska meidän rahat, ei, riitä”.

– Me teemme lukuisia uudistuksia, jotta yrittäminen tässä maassa kannattaa. Koska millään muulla tämä maa ei pärjää kuin yrittämisellä ja työnteolla.

Työn verotus on pääministerin sanojen mukaan Suomessa maailmanennätysluokkaa.

– Me emme voi rangaista tässä maassa niitä, jotka yrittävät, kouluttautuvat, opiskelevat.

– Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kaikkein olennaisinta on, että me emme päästä meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme romahtamaan liiallisella velkaantumisella, Petteri Orpo lausui.

Orpon mukaan ”on oikeudenmukaista se, että me teemme näitä ratkaisuja joilla me luomme tulevaisuudenuskoa ja pelastamme hyvinvointiyhteiskuntaa, ja on täysin epäoikeudenmukaista, että SDP ei pysty esittämään omaa vaihtoehtoaan”.

– Teillä on nyt 9000 miljoonan tehtävä kesäkuuhun mennessä, jolloin komissio arvioi, joudummeko sinne vai emme, Orpo totesi SDP:lle EU:n liiallisen alijäämän menettelystä.



– Me haluamme nähdä sen teidän vaihtoehtonne. Miten te estätte sen, että Suomi ei siihen alijäämämenettelyyn joudu?

Petteri Orpo kiitti PS:n Miko Bergbomia kysymyksestä ”onko oikeudenmukaista, että oppositio ei esitä omaa vaihtoehtoaan?”.

– Olette aivan oikeassa. On hyviä edustajia, jotka näkevät kokonaisuuden, siellä ensimmäiselläkin kaudella, Orpo sanoi.

Kyse oli viittauksesta edellisen illan sananvaihtoon SDP:n Krista Kiurun ja kokoomuksen Karoliina Partasen välillä.