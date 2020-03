Valtio väistää jättimenot koronaeristyksistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kun ei testata, painopiste siirtyy Kelan mukaan sairauspäivärahoihin.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa kuultiin tiistaina asiantuntijoita koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista. Yksi kuulluista oli Kansaneläkelaitos Kelan etuusjohtaja Anne Neimala.

Etuusjohtajan muistion mukaan keskeinen asia Kelalle koronassa ovat tartuntatautipäivärahat ja sairauspäivärahat.

Tartuntatautipäivärahaa maksetaan, kun henkilö on tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämänä pois työstään, karanteenissa tai eristyksissä, ja myös alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle samoista syistä. Päiväraha korvaa ansionmenetyksen kokonaan. Tartuntatautipäivärahaa on aikaisemmin maksettu vuosittain vain noin sadalle henkilölle, joka on maksanut valtiolle vain noin 300 000 euroa.

Sairauspäivärahassa on, toisin kuin tartuntatautipäivärahassa, 1+9 arkipäivän omavastuuaika. Sairauspäivärahaa maksetaan alle 70 prosenttia ansionmenetyksestä.

– Tällä hetkellä painopiste on vielä tartuntatautilain mukaisissa päivärahoissa, ja karanteeneja määrätään vielä runsaasti. Painopiste siirtynee kuitenkin sairauspäivärahoihin jo lähipäivien aikana. Näin voi päätellä uusista ohjeista, joissa lievästi sairastuneita ei enää testata ja heitä kehotetaan jäämään kotiin sairauden ajaksi, muistiossa todetaan.

– Tartuntatautipäivärahasta ja sairauspäivärahasta aiheutuvat kustannukset ovat hyvin erilaiset. Sairauspäivärahassa volyymien suurta nousua hillitsee sairauspäivärahan omavastuuaika (1+9 arkipäivää) sekä alempi korvaustaso. Oletettavasti suuri osa tapauksista kuitenkin jäisi testaamatta ja sairauspäivärahan omavastuuaika alittuisi. Kumpaakaan etuutta ei näissä tilanteissa tulisi maksettavaksi.

Kelan etuusjohtajan muistiossa on arvioitu suuntaa-antavat koronaviruksen kustannukset päivärahamenoihin:

– Koska sairauspäivärahassa on omavastuuaika ja korvausaste on alempi kuin tartuntatautipäivärahassa ovat sairauspäivärahaskenaarioiden kulut huomattavasti alemmat kuin skenaarioissa, joissa karanteeneja määrättäisiin laajamittaisesti.

Kelan tartuntatautipäivärahan skenaariot on muistiossa laskettu työllisten yhdelle prosentille, kymmenelle prosentille ja 30 prosentille. Kulut olisivat 36, 360 tai 1080 miljoonaa euroa – eli yli miljardi euroa.

Kelan sairauspäivärahan skenaariot on laskettu työllisten 10, 20 ja 30 prosentille. Tällöin kulut olisivat 36, 72 tai 108 miljoonaa euroa, eli kymmenen kertaa vähemmän kuin tartuntatautipäivärahassa.