Ukraina pitää hallussaan tärkeitä kaupunkeja, Venäjä etenee Mustanmeren rannalla

Venäjän asevoimien ilma- ja tykistöiskujen kokonaismäärän viimeisen vuorokauden ajalta kerrotaan olevan alhaisempi kuin edeltävinä päivinä.

Britannian puolustusministeriön julkaiseman tilannekatsauksen mukaan Ukrainan joukot pitävät edelleen hallussaan tärkeitä Harkovan, Tshernihivin ja Mariupolin kaupunkeja. Joidenkin tietojen ja raporttien mukaan Sumyn kaupungissa käydään katutaisteluita.

– On erittäin todennäköistä, että Venäjän joukot ovat saartaneet kaikki neljä kaupunkia, tilannekatsauksessa todetaan.

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot etenevät luultavasti kohti eteläistä Mykolajivin satamakaupunkia.

– On hyvin mahdollista, että osa joukoista yrittää kiertää kaupungin priorisoidakseen etenemisen kohti Odessaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2022