Ranska voi ex-presidentin mielestä luisua kaaokseen

Ranskan entinen keskustaoikeistolainen presidentti Nicolas Sarkozy arvostelee voimakkaasti nykyisen presidentti Emmanuel Macronin yllätyspäätöstä järjestää uudet parlamenttivaalit kesällä.

Macron hajotti parlamentin EU-vaalien shokkituloksen jälkeen. Marine Le Penin kansallinen liittouma sai huomattavasti suuremman äänisaaliin kuin Renessanssi- eli entinen En Marche -puolue.

Vuosina 2007–2012 presidenttinä toimineen Nicolas Sarkozyn mukaan uudet vaalit voivat syöstä Ranskan kaaokseen, jos äänioikeisto saa jälleen vahvan tuloksen. Parlamenttivaalien ensimmäinen kierros järjestetään 30. kesäkuuta ja toinen 7. heinäkuuta.

Tuoreen mielipidekyselyn mukaan Le Penin puoluetta kannattaa 35 prosenttia äänestäjistä, Uusi kansanrintama -koalitiota 26 prosenttia, Renessanssia 19 prosenttia ja konservatiivisia Republikaaneja seitsemän prosenttia.

Vasemmistopuolueiden Uusi kansanrintama koostuu sosialisteista, vihreistä, kommunisteista ja populistisesta Alistumaton Ranska -puolueesta.

– Riskinä on, että kansa vahvistaa vaaleissa vihansa sen sijaan, että he kumoaisivat sen. Maa on jo jakautunut, ja se voi vajota vielä syvemmälle kaaokseen. Siitä poispääsy voi olla hyvin vaikeaa, Nicolas Sarkozy sanoi Le Journal du ­Dimanche -lehdelle.

Sekä äärivasemmiston että -oikeiston odotetaan julkistavan Ranskassa tällä viikolla vaaliohjelmansa, joiden hintalapuksi arvioidaan noin sata miljardia euroa.