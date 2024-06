Varoitus Ukrainan painajaisskenaariosta: Talvella sähkökatkoja jopa 20 tuntia päivässä

Ukrainan suurin yksityisomisteinen energiayhtiö DTEK on valmistellut synkkiä tilannekuva-arvioita maan energiajärjestelmän tilasta. Venäjä on iskenyt voimalla Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vastaan. Iskuissa on pyritty tuhoamaan erityisesti voimaloita.

DTEK:n ennusteilla pyritään varautumaan tulevaan. Yhtiön toimitusjohtaja Dmytro Saharuk kertoo Kyiv Independentille, että niistä synkimmässä ukrainalaiset saisivat kestää jopa 20 tuntia sähkökatkoja päivässä.

Tähän painajaisskenaarioon päädytään Saharukin mukaan jo silläkin, että Ukrainan ilmapuolustuksen taso ja ukrainalaisten kyky korjata iskujen aiheuttamia vahinkoja säilyy nykyisellään.

DTEK:n osalta synkin tilannekuva merkitsisi lämmöntuotannon putoamista vain noin 10 prosenttiin Venäjän vuoden 2022 suurhyökkäystä edeltäneestä tasosta. Koko energiajärjestelmän tuotantokapasiteetista puuttuisi 25 prosenttia, mikä johtaisi laajoihin sähkökatkoihin.

Ennusteessa arvioidaan, että suuret tehtaat alkaisivat kärsiä sähköpulasta marraskuussa ja sotateollisuus joulukuussa. Kriittinen infrastruktuuri kuten esimerkiksi vesi- ja viemärilaitokset alkaisivat kokea vaikeuksia kuukautta myöhemmin.

Venäjä on ukrainalaisarvioiden mukaan tuhonnut viime kuukausien iskuilla jopa yhdeksän gigawatin edestä Ukrainan sähköntuotannon kapasiteettia. Viime talvena tarvittiin enimmillään 18 gigawattia.

Seuraavan lämmityskauden alkuun on aikaa noin 120-150 päivää. Ukrainasta on varoitettu, että tuotantoa ei joka tapauksessa saada palautettua enää riittävästi talveksi.

Tämä näkyy DTEK:n skenaarioissakin. Jopa parhaan tilanteen arviossa puhutaan noin 12 prosentin vajeesta sähköntuotannossa. Skenaarion toteutuminen taas vaatisi Venäjän hyökkäysten loppumista tai ilmapuolustuksen merkittävää parantumista, sähköntuonnin lisäämistä ja sähköntuotannon vaurioiden nykyistä vauhdikkaampaa korjaamista.