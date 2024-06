Veronpalautuksiin liittyvät huijausviestit yleistyvät kesäisin

Vuosittain toistuvat tietyt ajankohdat, jolloin huijausyritykset kiihtyvät, kertoo Osuuspankki.

Kesäisin suomalaisia yritetään huijata veronpalautuksiin liittyvien verkkohuijauksien kautta.

Kun ensimmäiset veronpalautukset tulevat maksuun heinäkuun alussa, alkaa samoihin aikoihin liikkumaan niihin liittyviä huijauksia. Huijausviesteillä kalastellaan tyypillisesti uhrin pankkitunnuksia.

– Jokaisen on äärimmäisen tärkeää muistaa, että omilla pankkitunnuksilla ei koskaan tule kirjautua tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetetyn linkin kautta millekään sivustolle. Verkkopankkiin tai viranomaisen palveluun ei myöskään pidä mennä hakukoneen, kuten Googlen, hakutulosten kautta, vaan palvelun osoite tulee kirjoittaa selaimen osoitekenttään. Vaihtoehtoisesti osoitteen voi tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin, OP:n väärinkäytösten päällikkö Kim Sirén sanoo tiedotteessa.

Rikollisten vuosikello noudattelee muun yhteiskunnan rytmiä.

– Esimerkiksi loppuvuoden aikana ihmiset etsivät verkosta hyviä Black Friday -tarjouksia ja joululahjoja, jolloin huijarit laittavat pystyyn valeverkkokauppoja ja tehtailevat pakettihuijauksia. Rikolliset pyrkivät hyödyntämään huijauksissa juuri sillä hetkellä pinnalla olevia asioita, Sirén kuvailee.

Kesällä yrityksissä tulee olla erityisen varovainen rahaliikenteeseen kohdistuvien huijausten varalta. Toimitusjohtajahuijauksissa huijari lähestyy uhrejaan sähköpostitse ja esiintyy esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen toimitus- tai talousjohtajana. Huijauksen tavoitteena on vakuuttaa sähköpostin saaja tekemään tilisiirto. Laskutushuijauksessa yritykselle taas lähetetään aidolta näyttäviä valelaskuja palveluista, joita ei ole tilattu.

– Rikolliset hyödyntävät loma-aikaa, jolloin yrityksissä on vähemmän henkilökuntaa paikalla, työtehtäviä on jaettu eri tavalla ja monessa paikassa on kesätyöntekijöitä. Yritysten on tärkeää huolehtia työntekijöiden riittävästä koulutuksesta sekä yhteisistä toimintatavoista huijausten estämiseksi, Sirén painottaa.