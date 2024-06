Myytkö paljon tavaraa netissä? Helppo virhe voi johtaa rikosvastuuseen

Monella meistä saattaa lojua kodin kaapeissa tavaraa, jolle ei ole enää käyttöä. Yksi hyvä keino päästä eroon itselle tarpeettomasta ylimääräisestä tavarasta on myydä ne eteenpäin. Nykyaikana tavaroistaan pääseminen on vaivattoman helppoa, sillä tavarat voi laittaa maksutta myyntiin netin kauppapaikoille.

Niiden avulla tavara voi löytää itselleen uuden omistajan ja päätyä siten jälleen hyödylliseksi käyttötavaraksi. Samalla turhasta tavarasta luopumisella voi tienata itselleen selvää rahaa – tavaran kunnosta ja kysynnästä riippuen.

On kuitenkin tiettyjä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun myy omistamiaan tavaroita netissä. Yksi niistä on verotus – eli se, pitääkö tavaroista saaduista myyntituloista ilmoittaa verottajalle?

– Täytyy, jos myynnistä saatu tulo on veronalaista, Veronmaksajain keskusliiton johtava verojuristi Juha Koponen kertoo Verkkouutisille.

Siihen, onko tulo veronalaista vai eikö ole, vaikuttaa Koposen mukaan se, mitä myydään ja toiminnan luonne.

Omassa ja perheen käytössä olleen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on verovapaata, jos voitot ovat vuodessa enintään 5 000 euroa. Voitolla tarkoitetaan myyntihinnan ja ostohinnan erotusta.

Omassa tai perheen käytössä olleiden tavaroiden myynnistä ei lähtökohtaisesti tarvitse ilmoittaa verottajalle. PIXABAY

Mikäli myydään muuta irtaimistoa kuin omassa käytössä ollutta, eli esimerkiksi on ostettu jotakin myyntitarkoituksessa, voitot ovat veronalalaisia, jos myyntihinnat ylittävät vuodessa 1 000 euron rajan.

– Tulot ovat veronalaisia, jos toiminta on jatkuvaa ja ammattimaista niin, että sitä pidetään yritystoimintana. Verotettavaksi jää tulot kulujen vähentämisen jälkeen, Koponen selventää.

Jos nettikirpputoreilla käy kauppaa aktiivisesti, onko olemassa jokin tietty euromääräinen raja, jonka jälkeen toimintaa voidaan pitää ammattimaisena?

Koposen mukaan tuloverotuksessa ei ole määritelty euromääräistä rajaa.

– Toimintaa pidetään ammattimaisena, mikäli toiminta on jatkuvaa, jossa esimerkiksi ostetaan ja myydään tavaroita tai myydään itse valmistettuja tavaroista.

Mikäli toimintaa pidetään yritystoimintana, myös arvonlisävelvollisuus syntyy, jos liikevaihto vuodessa ylittää 15 000 euron rajan.

Kirpputorimyynnissä myyjä on yleensä itse aikanaan ostanut tavaran korkeammalla hinnalla. Monesti kuulee väittämän, että kirpputorimyynneistä ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos myyntihinta jää alkuperäistä ostohintaa pienemmäksi.

Väittämä pitää Koposen mukaan osittain paikkansa.

– Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos myydään oman perheen käytössä ollutta koti-irtaimistoa, jota ovat esimerkiksi vaatteet, astiat, korut, huonekalut, kodin elektroniikka ja harrastusvälineet. Tilanne on toinen, kun myydään tavaraa, joka on ostettu myyntitarkoituksessa.

Osa netin kauppapaikkojen käyttäjistä pyrkii hankkimaan taloudellista hyötyä ostamalla tavaroita halvalla ja myymällä niitä kalliimmalla eteenpäin. Tällaisista myyntivoitoista tulisi maksaa myös verot. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Tästä päästääkin verotuksen kannalta oleelliseen asiaan. Etenkin verkon kauppapaikoilla on käyttäjiä, jotka ostavat tavaroita muilta halpaan hintaan. Vähän myöhemmin sama tuote ilmestyy myyntiin huomattavasti kalliimmalla hinnalla. Toisin sanoen osa nettikirpputorin käyttäjistä hankkii itselleen taloudellista voittoa ostamalla tavaroita halvalla ja myymällä niitä kalliimmalla eteenpäin.

Tällaisista myyntivoitoista tulee lain mukaan tehdä ilmoitus verottajalle.

– Kyllä, kun myynnit vuodessa yhdessä esimerkiksi arvopapereiden myyntien kanssa ylittävät tuhat euroa, Koponen vastaa.

Jos henkilö ei ilmoita tulojaan verottajalle, tulojen salaamista voidaan pitää veropetoksena tai törkeänä veropetoksena.

– Pienemmissä asioissa ei kuitenkaan tule rikoslain perusteella seuraamuksia, vaan Verohallinto määrää veronkorotuksen, Koponen toteaa.

Koposen mukaan digitaalisilla alustaoperaattoreilla eli ”nettikirpputoreilla” on nykyisin velvollisuus tunnistaa myyjät ja ilmoittaa verottajalle tietoja aiempaa laajemmin. Sen vuoksi kiinnijäämisriski on nykyisin selvästi isompi kuin aikaisemmin, jos toiminta on vähäistä suurempaa.

Mihin muihin asioihin tavaroitaan myyvän kannattaa kiinnittää huomiota verotuksen näkökulmasta?

– Toimintaan liittyvistä kuluista ja tavaroiden hankintahinnoista olisi hyvä löytyä tarvittaessa selvitystä, Koponen vinkkaa.

