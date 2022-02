Ukraina perusti joukot ulkomaalaisille vapaaehtoisille

Ukraina on perustanut aluepuolustusjoukkojen alaisuuteen ulkomaalaisille vapaaehtoisille tarkoitetun ”kansainvälisen legioonan”.

Ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan joukkoihin voivat liittyä he, jotka ovat halukkaita ”puolustamaan Ukrainaa ja maailmanjärjestystä”.

– Kutsun teidät ottamaan yhteyttä Ukrainan edustustoihin omissa maissanne. Voitimme Hitlerin yhdessä ja voitamme myös Putinin, Kuleba toteaa Twitterissä.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022