THL:n Mika Salminen: Koulu ei ole erityisen altis paikka tartunnalle

THL:n johtajan mukaan vain yksi prosentti saa oppilaiden kesken jatkotartunnan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen mukaan tartuntaluvut Helsingin peruskouluissa ovat edelleen vähäisiä.

Helsingin peruskouluissa koronatartuntojen määrä on viikossa yli 2,5-kertaistunut aiempaan viikkoon nähden. Helsingin peruskouluissa todettiin 37 koronatartuntaa ja 961 altistumista viime viikolla (2.-8.11.).

– Kiinnittäisin huomiota pikemminkin lukuihin kuin prosenttilukuihin. Pieniä määriähän ne ovat, THL:n johtaja Mika Salminen vastasi Verkkouutisille pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa tänään perjantaina.

Salminen kertoi, että THL seuraa aika tarkasti koulujen tilannetta yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

– Kouluissa tapahtuvissa altistumisissa, joita toki on sekä lasten että opiskelijoiden että henkilökunnan puolella, niin varsin vähän tapahtuu jatkotartuntoja.

Oppilaitoksissa matalalla kynnyksellä karanteeniin

Salminen sanoi, että oppilaitoksissa on matala kynnys asettaa ihmisiä karanteeniin, jolloin altistumismäärä kasvavat suuriksi. Lisäksi tartunnan saaneen kanssa samoissa tiloissa, esimerkiksi samalla luokalla olevat, on helppo tunnistaa.

– Mutta valtaosassa (kouluja) on vain yksi henkilö, joka on ollut se tartunnan saanut ja sitten jatkotartuntoja ei tule. Toki siellä on sitten poikkeuksia, joissa on vähän useampi tullut, Salminen kertoi.

Viime viikolla Malmin peruskoulussa todettiin kuusi tartuntaa. Arabian ja Puistopolun peruskoulussa sekä Vallilan ala-asteella tartuntoja oli kussakin koulussa kolme. Muissa kouluissa tartuntoja oli yksi tai kaksi. Kaiken kaikkiaan altistumisia oli 19 peruskoulussa.

– Keskimäärin oppilaitoksissa tapahtuvissa altistumisissa oppilaiden kesken tartuntajatkoprosentti on noin yksi. Siis yksi prosentti saa jatkotartunnan. Muissa olosuhteissa se vaihtelee 5-10 prosentista jopa useampaan kymmeneen prosenttiin. Tämä (koulu)ympäristö ei näytä olevan erityisen altis tartuntojen syntymiselle, Salminen totesi.

Suurin osa koronatartunnoista on peräisin samasta kotitaloudessa asuvalta tai lähipiiristä. Muita tartunnanlähteitä ovat työ ja harrastus.

