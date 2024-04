Takatalvi laittoi autoilijat hankalaan tilanteeseen

Huhtikuun puolessa välissä saapunut takatalvi laittoi autoilijat ja rengasliikkeet hankalaan tilanteeseen.

– Koko Suomessa renkaista on vaihdettu viime vuoden tapaan tässä vaiheessa noin puolet, mutta silti lähes koko maassa ajettiin tällä viikolla vielä talvikeleissä, Autonrengasliiton puheenjohtaja Teemu Tuuri sanoo tiedotteessa.

Takatalvikaan ei silti ole ikuinen. Tuuri uskoo, että kertaalleen pysähtynyt renkaiden vaihtorumba pyörähtää toden teolla uudelleen käyntiin vappuviikolla.

Koska kesärenkaiden vaihto siirtyy takatalven takia osassa maata totuttua myöhemmäksi, rengasliikkeissä voi olla selkeästi normaalia enemmän ruuhkaa ja vaihtoaikoja voi joutua odottamaan totuttua pitempään.

– Siitä tuskin on suurta haittaa, vaikka Etelä-Suomessakin joutuu ajelemaan muutaman päivän pitempään talvirenkailla. Rengasliikkeissä toivotaankin erikoislaatuisen tilanteen vuoksi kaikilta ymmärtäväisyyttä ja kärsivällisyyttä, Tuuri vetoaa.

Kevät etenee eri tahdilla eri puolilla Suomea. Talvirenkaiden käyttöpakko loppui maaliskuun lopussa, mutta tieliikennelaki sallii talvirenkaiden käytön kelin vaatiessa myös talvirengaskauden ulkopuolella.

– Jos on lähdössä kohti pohjoista, on syytä pitää mielessä se, että siellä talviset kelit ovat vielä olemassa parisen viikkoa. Silloin talvirenkaille on hyvät perusteet.

Tuuri muistuttaa, että liikenneturvallisuus lähtee vastuullisesta asenteesta. Sopiva rengastus on aina valittava kelin, ei kalenterin mukaan. Oikea rengastus määräytyy koko ajoreitin, ei vain lähtöpisteen keliolojen perusteella.

– Ajankohdasta riippumatta auton kuljettaja on aina vastuussa siitä, että hänen renkaansa ovat ajokeliin sopivat ja auto turvallinen myös muille tienkäyttäjille.