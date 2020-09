STM-johtaja koronaluvuista: Tämä kysymys pitää nyt vakavasti esittää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriön strategiajohtaja vetoaa, että epidemian kiihtymistä ehkäisevät keinot otettaisiin vakavasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan Suomi on nyt aivan koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen rajalla. Hän vetoaa suomalaisiin, jotta koronaviruksen torjuntatoimista huolehdittaisiin tarkasti.

− Kesällä tautitapausten ilmaantuvuus oli kahden tai kolmen tapauksen luokkaa, niin nyt sitten tänä päivänä näihin lukuihin tulee joka päivä yksi pykälä lisää. Olemme myös nähneet, että sairaalahoidon tarve on alkanut hieman kasvaa, Voipio-Pulkki totesi STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Riskiryhmien suojaus näyttää hänen mukaansa toimivan hyvin. Tilanne ei monessa mielessä ole Voipio-Pulkin mukaan samanlainen kuin viime keväänä.

− Kuitenkin nämä signaalit ovat samansuuntaisia ja systemaattisia. Voi sanoa, että tunnuslukujen valossa hallituksen hybridistrategia koronaviruksen torjunnassa puree, se on hidastanut epidemiaa. Mutta pureeko se nyt riittävästi, jos emme todella ota vakavasti niitä keinoja, jotka ovat tällä hetkellä jokaisen meidän käytettävissämme ja myöskin vapaa-ajan rientojen järjestäjien käsissä? Voipio-Pulkki kysyy.

− Tämän kysymyksen vakavasti esittämisen aika on nyt, hän lisää.

THL ja STM korostavat nuorten aikuisten osuutta tautitapauksissa. Kaikista tapauksista noin 50 prosenttia on todettu alle 30-vuotiailla. Ravintolat, opiskelijajuhlat ja muu vapaa-ajan toiminta ovat viime viikkoina toimineet tartuntaryppäiden alkulähteinä.

”Suomi on selvästi toisessa vaiheessa”

Voipio-Pulkin mukaan uusien positiivisten tapausten osuus on kasvanut, eikä sitä selitä se, että testimäärissä on pientä päivittäistä vaihtelua.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että positiivisten koronatapausten osuus kaikista testatuista oli vielä muutama viikko sitten 0,2 prosentin luokkaa, kun se nyt on kohonnut 0,7 prosenttiin.

Ihan aiheellinen kysymys Voipio-Pulkin mukaan on, onko Suomessa käynnistynyt toinen aalto.

− Tilanne ei ole samanlainen kuin viime keväänä, niin käyttäisin mieluummin termiä toinen vaihe. Siinä me kyllä ihan selvästi tällä hetkellä olemme.

Uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen, STM ja THL arvioivat tiedotteessaan.

”Torjunnan tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat viranomaisten antamia erilaisia suosituksia riittävistä etäisyyksistä, hygieniaohjeista, maskien käytöstä, etätöiden tekemisestä sekä vapaa-ajan tapahtumiin osallistumisista. Suositukset voivat vaihdella eri puolilla Suomea tautitilanteen ja todettujen tartunnanlähteiden mukaan”, tiedotteessa todetaan.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 798 uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon yhteenlaskettu tapausmäärä oli 387 uutta tapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 14,4 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 7,0 tapausta 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuus on siis noussut merkittävästi viime viikkojen aikana.

Uusi maskisuositus

THL päivitti torstaina kasvomaskisuositustaan. Suositusta täydennettiin koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeilla.

THL suosittelee koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Jos epidemiatilanteen huononeminen jatkuu eli jos siirrytään leviämisvaiheeseen, suojainten käyttöä laajennetaan edelleen, THL kertoo tiedotteessaan.

Ylilääkäri Puumalainen ja strategiajohtaja Voipio-Pulkki totesivat tiedotustilaisuudessa, että Suomessa ollaan aivan kiihtymisvaiheen rajoilla, minkä vuoksi nyt tarvitaan tehokkaita torjuntatoimia. Alueelliset viranomaiset antavat omille alueilleen maskisuositukset.

Suomessa on 23.9.2020 mennessä todennettu 9288 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 343. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7850, mikä on yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.