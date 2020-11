Sopiko hallitus salaa miljoonista Ahvenanmaalle? Ministerit vaitonaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahapelien maksuliikenne-estot voisivat viedä jättipotin Ahvenanmaalta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen syksyn budjettiriihen pöytäkirjamerkintä on herättänyt kysymyksiä siitä, onko hallituksessa tehty jonkinlainen sopimus rahapelien maksuliikenne-estojen Ahvenanmaan PAF-peliyhtiölle, ja sitä kautta ahvenanmaalaisille edunsaajille, mahdollisesti aiheutuvien menetysten kuittaamisesta.

Kyse on hallituksen arpajaislain uudistuksessa ajamista rahansiirtojen estoista. Tästä löytyvässä pöytäkirjassa todetaan, että estojen toteutuessa ”Ahvenanmaahan liittyvä kysymys ratkaistaan hallitusneuvotteluissa sovitun mukaisesti”.

Kirjaus on kirvoittanut erilaisia spekulaatioita. Julkisuudessa on jopa esitetty väitteitä siitä, että hallituksessa olisi sovittu, että PAF:n edunsaajien menetykset korvataan rahallisesti. Tällaisia epäilyksiä liikkuu Verkkouutisten käymien taustakeskusteluiden perusteella eduskunnassakin. Arvioiden perusteella kyse on kymmenien miljoonien eurojen vuosittaisista pelisummista.

Asia tiedetään poliittisesti tärkeäksi RKP:lle.

– PAF:in tuet ovat keskeisiä ylläpitämään yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa, kun Ahvenanmaalla ei ole säätiöitä tai rahastoja, jotka tukevat tällaista toimintaa, kuten Manner -Suomessa on, Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström totesi Verkkouutisille syyskuussa.

Löfströmin mukaan Manner-Suomen pelaajilla on oikeus pelata Ahvenanmaan pelejä ja nykytilanteen säilyttämiseen on etsittävä ”rakentavia ratkaisuja”, mikäli lainsäädäntöä uusitaan.

Ahvenanmaan edustaja ei kuitenkaan suostunut kommentoimaan sitä, mitä hallituksessa on asiasta sovittu, ja kehotti kääntymään paikalla olleiden ministereiden puoleen.

Verkkouutiset kysyi syyskuun lopulla oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta mitä Ahvenanmaan sopimuksella käytännössä tarkoitetaan sekä onko vaarana, että arpajaislain uudistus aiheuttaa taloudellisia menetyksiä PAF:lle ja sen edunsaajille.

– Ministeri ei kommentoi tätä asiaa tässä vaiheessa. Rahaliikenteen estojen toteutuksen yksityiskohdista ole vielä päätetty, ja valmistelu on kesken, Henriksson vastasi sähköpostitse erityisavustajansa Niklas Mannfolkin välityksellä.

Verkkouutiset on tiedustellut tämän jälkeen kolmeen otteeseen Henrikssonin esikunnasta ministerin vastausta siihen, mitä ”Ahvenanmaan kysymyksellä” tarkoitetaan ja mitä siitä on jo aikanaan hallitusneuvotteluissa sovittu. Yhteenkään yhteydenottoon ei ole tähän tullessa vastattu.

Verkkouutiset kysyi budjettiriihen kirjauksesta myös pääministeri Sanna Marinilta. Kysymyksiin ei vastattu ja Marinin erityisavustaja Iida Vallin kehotti kääntymään sisäministeriön puoleen. Verkkouutiset vastasi, ettei asiasta ole tietoa ministeriössä ja kysyi asiaa uudelleen. Tähän viestiin ei vielä jutun julkaisun aikaan oltu vastattu.

”Ahvenanmaahan liittyvä kysymys”

Yksiselitteiseltä vaikuttavan kirjauksen merkityksen selvittäminen on osoittautunut varsin vaikeaksi virallisista lähteistäkin. Hallitusneuvotteluiden aineistosta ei löydy mainitusta sopimuksesta minkäänlaista viitettä.

Oikeusministeriön Antti Koivulan tekemiin tietopyyntöihin antamien vastausten mukaan Ahvenanmaa-sopimuksesta ei ole mitään kirjallista tai muutakaan materiaalia sielläkään.

– Toistaiseksi selvityksemme viittaavat siihen, että pöytäkirjamerkintä ei perustu kirjalliseen aineistoon, joka olisi luovutettavissa. Tällä tarkoitan sitä, että taustalla on todennäköisesti suullinen sopimus, oikeusministeriön itsehallinto- ja yhdenvertaisuusyksikön päällikkö Corinna Tammenmaa toteaa Verkkouutisten näkemässä vastauksessa.

Oikeusministeriö kertoo selvittäneensä luotettavasti, ettei asiasta ole mitään materiaalia muillakaan ministeriöillä.

Tähän mennessä Verkkouutiset ei ole saanut mistään edes vastausta siihen, mitä kirjauksen ”Ahvenanmaan kysymyksellä” suoraan sanottuna tarkoitetaan, saatikka mitä asiasta olisi hallituksessa sovittu.

Kymmenien miljoonien eurojen potti

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan rahapelijärjestelmät ovat erillisiä ja arpajaislain uudistushankkeen lähtökohtana on ollut, että kaavaillut maksuliikenne-estot koskisivat kaikkiin muihin kuin Veikkauksen rahapeleihin liittyviä maksutapahtumia.

– [Ahvenanmaan] maakunnassa rahapelien toimeenpanosta vastaa PAF. Rahapelilainsäädäntöjen erillisyyden vuoksi PAF:lla ei ole oikeutta toimeenpanna ja markkinoida rahapelejä Manner-Suomessa, uudistusta valmisteleva sisäministeriön poliisiosaston neuvotteleva virkamies Elina Rydman selvittää sähköpostitse Verkkouutisille.

Rydmanin mukaan uudessa lainsäädännössä otetaan huomioon sekä perustuslain että Ahvenanmaan itsehallintolain asettamat vaatimukset ja estojen tarkempi kohdentuminen määräytyy näiden reunaehtojen perusteella.

Mikäli Manner-Suomen peliliikenne Ahvenanmaan PAF:lle estetään, puhutaan valtavista summista.

Julkisuudessa liikkuvien tietojen mukaan PAF:n pelejä pelataan Manner-Suomesta vuosittain jopa kymmenillä miljoonilla euroilla. Virallisia lukuja ei tiettävästi ole muilla kuin PAF:lla itsellään, eikä niitä ole kerrottu julkisuuteen. Myös viranomaiset ovat arvioiden varassa.

Arpajaislain uudistuksen esiselvityksessä siteerataan lukuja, joiden mukaan Manner-Suomen ulkopuolella pelataan vuosittain yhteensä noin 200-300 miljoonalla eurolla. Sisäministeriön Elina Rydmanin mukaan PAF:n pelien osuudesta on esitetty joitakin arvioita.

– Niiden mukaan ehkä noin neljännes ulkopuolisesta pelaamisesta kohdistuisi PAF:n peleihin, mutta tämä ei tosiaan ole mikään virallinen tilastotieto. PAF:n suhteellinen osuus voi myös vaihdella eri aikoina, hän avaa.

Mikäli rahaliikenne-estot vievät Manner-Suomen pelaajat PAF:lta, puhutaan näiden arvioiden perusteella siis jopa noin 50-75 miljoonasta eurosta vuodessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen viittasi keskiviikkona Twitterissä huhuihin Ahvenanmaan miljoonasopimuksesta. Hän kutsui niitä epäilyksi ”hallitusneuvottelujen kammottavasta suullisesta välipuheesta”. Vartiainen pyysi oikeusministeri Henrikssonia vahvistamaan, että pelko Ahvenanmaalle sovituista korvauksista on turha.

Vastausta ei tullut.