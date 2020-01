Professori Martin Scheinin: Pekka Haavisto ei valehdellut

Verkkouutiset uutisoi tiistaina illalla Ylen julkistamasta asiakirjasta, jolla ulkoministeriö asetti salassa pidetyn Korpi-työryhmän Syyrian al-Holin ISIS-leiriläisten Suomeen-paluuta varten. Ministeriön hankkeet äitien hakemisesta tulivat marras-joulukuun vaihteessa julkisuuteen ja yllättivät muita suomalaispäättäjiä.

Ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.) kysyttiin kohun puhjettua 2.12.2019 Ilta-Sanomissa, ”mikä oli tämä Operaatio Korpi?”.

– Siihen ei voi ottaa kantaa. Mihinkään yksittäisiin henkilöihin kohdistuvia suunnitelmia tai muuta kertoa… En tunne tätä nimeä… mutta tämä kysymys siitä, millä tavalla Suomen kansalaisia ulkomailla autetaan, se tietysti määräytyy konsulipalvelulain mukaisesti, Pekka Haavisto vastasi.

Tiedotustilaisuudessaan 2.12.2019 Haavisto sanoi näin:

– Tämä nimi, joka joissakin uutisissa näkyy, ”Korpi”, on näiden viranomaisten yhteistyöverkoston nimi. Itsellenikin se tuli… En, en, kun tällä slangisanalla en ole tästä hankkeesta puhunut tai kuullut, niin en ollut tästä varma. Uskon, että he ovat jo vaihtaneet sanaa. Näin kai viranomaiset tällaisessa tilanteessa toimivat.

Iltalehden 4.12.2019 mukaan ”operaatio ei tarkoita hänen (Haaviston) mukaansa sitä, että al-Holin leirin suomalaislapset pyrittäisiin hakemaan Suomeen ilman äitejään”.

– Tiedän, että Operaatio Korpi on olemassa. Se on viranomaisvalmistelua viranomaisten kesken siihen, että joko spontaanisti tai haettuna joku perhe tai joitakin ihmisiä sieltä al-Holin leiriltä tulee ja miten sitten viranomaiset toimisivat yhteistyössä, Pekka Haavisto sanoi IL:lle 4.12.2019.

”Ei operaatiota”

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin puolustaa nyt twitterissä Pekka Haavistoa. Scheinin viittaa Ylen julkistamaan ulkoministeriön asiakirjaan asettamispäätöksestä. Siitä käy ilmi, että kyseessä oli Korpi-projekti -työryhmä, jonka alatyöryhmien tuli tuottaa operaatiosuunnitelmat.

– Sanoilla on merkitys. Ei ole ”Operaatio Korpea” jolla lapset ja äidit olisi tuotu salaa Suomeen. Haavisto vastasi totuudenmukaisesti sanoessaan ”ei sillä nimellä” ja ”ei valmista suunnitelmaa”, samalla suojaten suunnitteluhankkeen ei-julkista statusta, Martin Scheinin twiittaa.

Scheinin jatkaa, että ”kohuväite koski OPERAATIO Korpea jolla lapset ja äidit olisi SALAA tuotu Suomeen. Haavisto vastasi ”ei sillä nimellä” ja ettei kerro keskeneräisistä SUUNNITELMISTA”.

– Dokumentti vahvistaa, että ei operaatiota vaan väljä suunnittelutoimeksianto päätöksiä varten.

– Haavisto ei valehdellut vaan kielsi nimen ”Operaatio Korpi”, samalla suojaten laillisia salassapitointressejä ja kertoen julkisuuteen että *suunnittelua* tehdään lasten ja äitien oikeuksien ja turvallisuuden toteuttamiseksi, professori Scheinin kirjoittaa.

Pitääkö tuokaan sanakikkailu paikkansa? Oikeudessa ei pätisi. Kiistatonta on, että Haavisto on valehdellut kaikesta asiaan liityvistä asioista. Alkaen ministeriö pelottelusta suunnitelman kautta palautus lentoon. Yhden valeen voisi painaa villaisella, mutta tulva on liikaa.

