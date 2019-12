Pekka Haavisto viime viikolla: En tunne Operaatio Korpea

Operaatio Korpi liittyy asiakirjoissa tarkkaan suunnitelmaan tuoda ISIS-leiriläiset Suomeen. Ulkoministeri ei viime viikolla tuntenut asiaa.

Julkisuudessa al-Holin kohussa mainittu ”Operaatio Korpi” nousee esiin keskiviikkona julki tulleissa asiakirjoissa, joissa kuvataan yksityiskohtainen suunnitelma Syyrian ISIS-leirin suomalaisten kotiuttamisesta. Tämä poikkeaa suuresti siitä, mitä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on asiasta kertonut.

Pekka Haavisto on ensin sanonut, ettei tunne ”Operaatio Korpea” ja kutsunut sitä sitten viranomaisverkostoksi tulijoiden varalle sekä ”slangisanaksi” ja antanut samassa yhteydessä ymmärtää, ettei ole kuullut tai käyttänyt nimitystä ennen kuin asia nousi esiin mediassa. Sittemmin Haavisto on selvittänyt, että Korvessa on kyse kotimaan päässä tapahtuvasta viranomaisten varautumisesta, johon liittyy salaisuuskysymyksiä, eikä hän tiedä tarkemmin, miten tämä on järjestetty. Haavisto on sanonut tietävänsä kuitenkin Korvesta, että ”jos perheenjäseniä tai perheitä tulisi jotakin kautta Suomeen, täällä on viranomaisverkko valmiina siihen”.

Verkkouutiset selvittää alla, mitä operaatiosta nyt tiedetään ja mitä ulkoministeri Haavisto on asiasta lausunut.

Operaatio KORPI

Yle kertoi keskiviikkona 22.11 päivätystä asiakirjasta, jossa kuvataan tarkka ulkoministeriön johdolla laadittu suunnitelma palauttaa Suomeen Syyrian leiriltä ”kaikki palautukseen suostuvat henkilöt”. Heidät oli suunnitelmassa tarkoitus tuoda charterlennolla Irakin Erbilin kautta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Varasuunnitelmana mainitaan useamman lennon ja mahdollisesti muiden suomalaisten lentokenttien käyttö. Operaation toteutuksen aikatauluineen sanotaan riippuvan operaatioalueen paikallisten toimijoiden asettamista reunaehdoista ja antamista turvatakuista.

Suunnitelma oli aikataulun mukaan määrä toteuttaa tällä viikolla. Ylen mukaan kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvan toiminnan operaationimi on KORPI. Operaation suunnitelleen työryhmän puheenjohtaja on ulkoministeriön työntekijä. Mukana on väkeä ulkoministeriön lisäksi myös sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja puolustusministeriöstä. Ylen mukaan Korpi-operaatio on tarkoitettu erittäin salaiseksi.

Helsingin Sanomat kertoi samoista asiakirjoista myöhemmin samana päivänä. Jutussa todetaan, että Suomi pyrkii ensisijaisesti kotiuttamaan lapset, mutta käytännössä tämä tarkoittaa, että mukana pitää tuoda myös äitejä. Asiakirjojen kerrotaan osoittavan, että ”valmistelu kotiuttamisesta on edennyt hyvin pitkälle ja siitä on ollut konkreettisia suunnitelmia poliisijohdossa ja ulkoministeriössä”. Sitä, miksi operaatio ei edennyt alkuperäisen tavoitteen mukaisesti, ei HS:n mukaan tiedetä.

”On mahdollista, että neuvottelut suomalaisten kotiuttamisesta eivät ole edenneet niin, että operaatiota olisi voitu käytännössä toteuttaa. Myös viime viikkojen julkisuus ja poliittinen paine on voinut vaikuttaa siihen, ettei operaatiota ole edistetty alkuperäisen aikataulun mukaisesti”, jutussa todetaan.

HS:n tietojen mukaan uutta kotiutuslentoa suunnitellaan kuitenkin mahdollisesti jo ensi viikolla.

”En tunne tätä nimeä”

Ulkoministeri Pekka Haavisto piti al-Hol-kohun puhjettua maanantaina 2.12 tiedotustilaisuuden. Ilta-Sanomat oli tuolloin kertonut ministeriön valmistelleen Operaatio Korpi -nimistä hanketta, jonka tavoitteena olisi jutun mukaan kotiuttaa Syyrian al-Holin leirin lapset viranomaispäätöksellä. Haavisto vastasi operaatiota koskeviin kysymyksiin ensimmäistä kertaa alkuperäisessä IS:n jutussa seuraavasti:

Mikä on ”Operaatio Korpi”, jossa al-Holin leiriltä oli tarkoitus hakea konsulikyydillä suomalaiset lapset pois ja jättää Isis-vaimot sinne?

– Ei mitään kommenttia al-Holin osalta sen vuoksi… että siellä tietysti normaalit konsulipalvelun säännöt tällaisella alueella pätevät, Suomen kansalaisia pyritään auttamaan.

Mutta mikä oli tämä ”Operaatio Korpi”?

– Siihen ei voi ottaa kantaa. Mihinkään yksittäisiin henkilöihin kohdistuvia suunnitelmia tai muuta kertoa…

Mutta tällainen operaatio oli?

– En tunne tätä nimeä… mutta tämä kysymys siitä, millä tavalla Suomen kansalaisia ulkomailla autetaan, se tietysti määräytyy konsulipalvelulain mukaisesti.

”Yhteistyöverkoston nimi”

Tiedotustilaisuudessa 2.12 Pekka Haavisto kuvasi ensin, kuinka hän on nimittänyt virkamiehen hoitamaan al-Holin asiaa ja miten tämä viranomainen on operoinut ulkomailla.

Samaan aikaan kotimaan viranomaiset ovat ministerin mukaan ”sopineet yhteisen mallin palaajien varalta”. Tämä kotimainen varautumisen ”yhteistyöverkosto” on Haaviston mukaan uutisten ”Korpi”. Ulkoministeri sanoi kuitenkin tuolloin, ettei hän ole kuullut tai käyttänyt kyseistä nimeä aiemmin.

Verkkouutiset keräsi alle, mitä ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi operaatio Korvesta 2.12 tiedotustilaisuudessaan.

– Varsinkin silloin, kun Turkin sotilaalliset toimet alkoivat tässä Pohjois-Syyriassa, tuli tilanne jossa pelättiin, että ne ulottuvat tänne al-Holin leiriin asti tai että al-Holin leirin vartijat karkaavat. Syntyy täysi kaaos, alkaa tällainen ihmisten massiivinen liike kohti ehkä Irakin rajaa tai muuta, ja silloin nopeasti käynnistimme myöskin suomalaisten viranomaisten kesken valmistelun, mukaan lukien poliisiviranomaiset, lastensuojeluviranomaiset – voitte kuvitella kaikki viranomaiset, joita tähän tarvitaan – maahanmuuttoviranomaiset, jotka yhdessä sitten pelasivat yhteen, jotta tällaiselta kaoottiselta tilanteelta voitaisiin välttyä ja viranomaiset olisivat valmiita.

– Tämä nimi, joka joissakin uutisissa näkyy, ”Korpi”, on näiden viranomaisten yhteistyöverkoston nimi. Itsellenikin se tuli… En, en, kun tällä slangisanalla en ole tästä hankkeesta puhunut tai kuullut, niin en ollut tästä varma. Uskon, että he ovat jo vaihtaneet sanaa. Näin kai viranomaiset tällaisessa tilanteessa toimivat.

– Näitä heidän suunnitelmiaan, mitä tehtäisiin missäkin tilanteessa, kuka viranomainen tekisi mitäkin, ei voi tässä avata sen enempää. Tämä on tietysti sellaista virkatyötä, jossa turvallisuusasiat painavat. Ja aika paljon myöskin suomalaisten viranomaisten liikkeet tuolla alueella tai seudulla haluamme pitää omassa tiedossamme. Mutta myös alueella toimivien viranomaisten kanssa vaihdetaan jatkuvasti tietoa.

”En tiedä, miten järjestetty käytännössä”

Pekka Haavisto kommentoi ”Operaatio Korpea” Iltalehdelle 4.12. Hän selitti asiaa jutun mukaan ensin nopeasti eduskunnassa ja palasi sitten vielä myöhemmin asiaan. Haavisto kiisti, että kyse olisi aikeesta tuoda leirin lapset Suomeen ilman äitejään. Verkkouutiset kokosi jutun keskeiset kohdat alle.

– Kerroin maanantaina kaiken, mitä tiedän. Kerroin myös, mikä se Korpi on. Se on tämä viranomaisverkko ja heidän yhteistyönsä. Jos tulee jotakin reittejä pitkin lapsia tai aikuisia sieltä alueelta, meillä on pakko totta kai olla valmius toimia. Meidän viranomaisemme, poliisin ja lastensuojelun viranomaisten täytyy tällaisessa toimia.

Haavisto korostaa, että tietää Operaatio Korven olemassaolosta, mutta operaatio ei tarkoita hänen mukaansa sitä, että al-Holin leirin suomalaislapset pyrittäisiin hakemaan Suomeen ilman äitejään, kuten IS uutisoi.

Haaviston mukaan kurdiviranomaisten lähtökohta on ollut, että perheet siirtyisivät kokonaisina.

– Tiedän, että Operaatio Korpi on olemassa. Se on viranomaisvalmistelua viranomaisten kesken siihen, että joko spontaanisti tai haettuna joku perhe tai joitakin ihmisiä sieltä al-Holin leiriltä tulee ja miten sitten viranomaiset toimisivat yhteistyössä, Haavisto sanoo puhelimitse.

Haavisto toteaa, että koska kyseessä on viranomaistason operaatio, johon liittyy salaisuuskysymyksiä, hän ei tiedä tarkemmin, miten operaatio on järjestetty käytännössä.

– Mutta tiedän, että jos perheenjäseniä tai perheitä tulisi jotakin kautta Suomeen, täällä on viranomaisverkko valmiina siihen.

Ulkoministeriön erityisvirkamies on Haaviston mukaan valmistellut tätä viranomaisyhteistyötä lokakuun nimittämisestään lähtien.