Hyökkääjän ylivoima kasvaa idässä, alueelle saapui 20 uutta yksikköä

Rochan-analyysiyhtiön johtaja, puolustusanalyytikko Konrad Muzyka kertoo Venäjällä olevan selvä ylivoima Ukrainaan nähden sotilaiden ja kaluston osalta Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä taulukon (jutun alla), joka näyttää osapuolten käytössä olevan miesvoiman erot.

Viime syyskuussa Venäjällä ja Ukrainalla oli suurin piirtein saman verran yksiköitä Donetskin alueella (37–34). Sen jälkeen ero kasvoi selvästi Venäjän eduksi ollen helmikuussa 95–56.

– Ukrainan sotilaallinen asento Donetskin alueella pysyi odotetusti ennallaan helmikuusta lähtien. Venäläiset sen sijaan lisäsivät alueelle noin 20 uutta yksikköä. Odotamme tämän eron kasvavan edelleen kevään aikana, Muzyka sanoo.

Ukrainan mukaan itärintaman tilanne on hieman huonontunut viime päivinä. Venäläisjoukot yrittävät vallata Ivanivsken kylän ja Bohdanivkan esikaupunkeja murtautuakseen kohti Tšasiv Jarin kaupunkia. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

As expected, the Ukrainian posture in the Donetsk Oblast remained largely unchanged since February. Russians, on the other hand, added around 20 new units to the oblast. We expect this disparity to continue to grow over spring. https://t.co/mNyR4j3e8j pic.twitter.com/fedOO3kqnX

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) April 26, 2024