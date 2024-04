Rauhanjärjestöjen valtiontuki loppuu – Atte Kaleva: Suurella osalla ollut läheiset suhteet Venäjään

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) kommentoi päätöstä lakkauttaa rauhanjärjestöille maksetut yleisavustukset.

– Suomessa on toiminut iso liuta erilaisia maanpuolustusta heikentäviä niin sanottuja rauhanjärjestöjä, joista suurella osalla on ollut hyvin läheiset suhteet Neuvostoliittoon ja sittemmin Venäjään. Nyt hallitus on vihdoinkin lakkauttamassa näiden järjestöjen tuet, Kaleva sanoo X-alustalla.

Kaleva viittaa Demokraatin juttuun, jonka mukaan hallitus yllätti tänään ilmoitetulla päätöksellä rauhanjärjestöt. Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius sanoo Demokraatille, että järjestö on jo joutunut lomauttamaan henkilökuntaansa, kun rahaa tälle vuodelle tuli 93000 euroa. Vielä vuonna 2023 Rauhanliitto sai tukea 219000 euroa.

– Oikeisto laittaa veronmaksajien rahat mieluummin maanpuolustuksen tukemiseen, ei sen rapauttamiseen, tiivistää X:ssä kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.)

Päätöksellä myös Suomen Rauhanturvaajaliitto menettää yleisavustuksensa. Atte Kaleva kertoo X-ketjussa, että jatkossa rahat kriisinhallintaveteraanien kuntoutukseen ja psykososiaaliseen tukeen tulevat muuta kautta.

Avustusten lakkautus liittyy kehysriihessä päätettyihin säästöihin. Oikeusministeriöstä kerrotaan Ylen mukaan, että leikkauksia on tulossa myös muiden kansalaisjärjestöjen avustuksiin. Niiden kohdentumisesta ei ole vielä tietoa.