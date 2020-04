Petri Honkonen: Eiköhän töiden tekijät löydy Suomestakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan varapuheenjohtajan mielestä kausityöntekijöiden sijaan suomalaisten on itse tehtävä kaikenlaisia töitä.

Koronaviruskriisin myötä tehdyt rajoitustoimet estävät lähes kaikkien ulkomaalaisten kausityöntekijöiden pääsyn Suomeen. Keskustan varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Petri Honkonen ihmettelee Facebookissa, etteikö työntekijöitä löytyisi Suomestakin.

– Eiköhän tekijät löydy Suomestakin! Nykyään näiden töiden tekijät haetaan muun muassa vanhan Neuvostoliiton alueelta. Oliko siis Neuvostoliitossakin parempi työmoraali kuin nykysuomalaisilla, Honkonen ihmettelee.

Rajojen sulkeutumisen on pelätty vaikuttavan myös ruuan saatavuuteen. Taloustieteen dosentti ja Gns Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen on arvioinut, että pandemian ja talousromahduksen yhdistelmä voi luoda poikkeuksellisia uhkia myös kansainväliselle logistiikalle. Tämä voisi hänen mukaansa helposti kohdistua juuri ruokahuoltoon.

Honkosen mielestä työttömyysturvan työnvastaanottovelvoitetta on kriisin myötä tiukennettava.

– Työttömyysturvan työnvastaanottovelvoitetta on kriisin myötä tiukennettava siten, että vastaan on otettava myös omaa koulutusta ja kokemusta vastaamatonta työtä, Honkonen linjaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on puolestaan ollut sitä mieltä, että Suomessa vallitsee kannustinongelma, jossa nykyisillä työllisyysasteilla on hänen mukaansa mahdotonta rahoittaa luvattuja tulonsiirtoja ja hyvinvointipalveluja. Ongelmana on liian pieni palkka tai liian suuri tulonsiirto. Siksi Vartiaisen mielestä kausityöntekijöiden pitäisi aina voida vaihtaa työpaikkaa.