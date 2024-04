Tällainen on vapun sää – ”takatalven jälkeen voi tuntua lähes kesäiseltä”

Sääennusteet näyttävät nyt eteläiseen Suomeen melko lämmintä ja aurinkoista vapun tienoota. Ylimmillään lukemat voisivat olla etelässä vappuaattona paikoin jopa 19 astetta, vappupäivänäkin yli 15 astetta, kertoo Foreca sääblogissaan.

Myös maan keskiosassa saatetaan yltää 13–16 asteeseen. Pohjoiseen ennustetaan kuitenkin selvästi viileämpää.

– Takatalven jälkeen vappuaaton iltapäivän ennusteen sää tuntuisi toteutuessaan etelässä lähes kesäiseltä. Lämmin ja aurinkoinen sää toisi vastapainoa lumisateille. Vaikka korkeimmat lämpötilat on ennustettu vappuaatolle, vappupäivänä aurinkoisesta ja lämpimästä säästä saatetaan päästä nauttimaan laajalla alueella, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Hän kuitenkin toteaa, että vapun tienoon ennusteet ovat yhä epävarmoja.

– Vappuaaton ja vappupäivän ennusteeseen liittyy vielä runsaasti epävarmuutta. Vapun aikaan Keski-Euroopassa on laaja korkeapaine ja sen yhteydessä hyvin lämmintä ilmaa, kun taas Suomen pohjoispuolella on kylmää ilmaa. Keski-Euroopan korkeapaineen voimakkuus määrittää sen, kuinka laajalle alueelle Suomeen lämmin ja aurinkoinen ilma leviää, vai pääseekö se meille lainkaan, Rinne sanoo.

Ennen vappua Suomen yli kulkee vielä jonkin verran sateita eri olomuodoissa, mutta aurinkoakin nähdään.

Perjantaina maan länsi- ja keskiosan yli liikkuu sateita kohti pohjoista. Sateet tulevat enimmäkseen vetenä, mutta muuttuvat osin rännäksi ja lumeksi pohjoista kohti siirtyessään. Lauantain vastaisena yönä sateet liikkuvat Lapin ylle. Sateet ovat sitä lumisempia, mitä pohjoisempana Lapissa ollaan.

Perjantain ja lauantain välisen yön lämpötilat ovat enimmäkseen −3 ja 2 asteen välillä. Etelässäkin voi olla pakkasta selkeillä alueilla.

Lauantain sää on etelässä ja idässä aurinkoinen. Lännessä ja pohjoisessa on pääosin pilvistä.

Lauantaina päivälämpötila on etelässä ja idässä 8–12 astetta, lännessä 2–9 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen −3 ja 6 asteen välillä. Pakkasen puolelle lämpötila jää vain paikoin Pohjois-Lapissa.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä. Hajanaisia sateita tulee yhä pitkin Suomea.

– Sunnuntaina tulee hyvin pieniä ja vähäisiä sateita, enimmäkseen vetenä, mutta Pohjois-Lapissa sateet ovat vettä, räntää ja lunta.

Päivälämpötila on sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 7–12 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 0–5 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila voi paikallisesti jäädä pakkaselle.

Maanantaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu vesisateita. Lapissa on poutaista, mutta varsin pilvistä.

– Laajalla alueella maan etelä- ja keskiosassa vettä tulee viitisen millimetriä, paikoin jopa 10 millimetriä. Sadealueen jälkipuolella Suomeen leviää etelän puolelta lämmintä ilmaa. Maanantaina päivällä lämpötila voi etelässä ja kaakossa päästä nousemaan paikoin 15–17 asteeseen, kun taas maan keskivaiheilla ollaan 5–10 asteessa ja Lapissa 5 asteen molemmin puolin, Joanna Rinne kertoo.

– Tämän hetken ennusteen mukaan vappuaattona sää on päivällä aurinkoinen ja lämmin maan eteläosassa, ehkä myös maan keskiosassa. Lämpötila voi etelässä nousta paikoin jopa 19 asteeseen ja maan keskiosassakin paikoin 13–16 asteeseen. Pohjoisessa sää on pilvisempää ja selvästi viileämpää, lisäksi pohjoisen Suomen yli liikkuu hajanaisia sateita. Vappuaaton sateet ovat päivällä vähäisiä ja tulevat enimmäkseen vetenä, joku räntähiutale saattaa olla mukana. Lapissa on vappuaattona 1–7 asteen lämpötiloja, Joanna Rinne ennustaa.

Juhlijoiden kannattaa kuitenkin varautua kylmenevään säähän illan ja yön mittaan. Yöksi lämpötilat putoavat maan eteläosassa enimmäkseen 2–4 asteeseen. Maan keskiosassa ollaan −1 ja 3 asteen välillä ja pohjoisessa −4 ja 2 asteen välillä.

– Selkeillä alueilla yölämpötila voi tippua mahdollisesti alemmaksikin. Paikallista yöpakkasta voisi ehkä olla etelässäkin.

Viileän yön jälkeen vappupäivän aamun rientoihin kannattaa pukeutua lämpimästi.

– Päivällä yli 15 asteen lämpötiloja voidaan mitata paikoin, vaikka lämpötila ei tämänhetkisten ennusteiden mukaan pääse etelässä nousemaan yhtä korkealle kuin vappuaattona. Maan keski- ja pohjoisosassa lämpötilat eivät suuresti muutu edellisestä päivästä, Joanna Rinne sanoo.

Nyt näyttää siltä, että vapun jälkeen etelän lämpimimmät lämpötilat väistyvät ainakin väliaikaisesti.