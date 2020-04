Juhana Vartiainen: Ongelmana liian pieni palkka tai liian suuri tulonsiirto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan yhteiskunnassa velloo kannustinongelma.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen jatkaa Twitterissä perjantaina käytyä keskustelua kannustinongelmasta. Vartiainen tarkentaa kannustinongelman ydinhaasteen olevan siinä, että nykyisillä työllisyysasteilla on hänen mukaansa mahdotonta rahoittaa luvattuja tulonsiirtoja ja hyvinvointipalveluja. Siksi Vartiaisen mielestä kausityöntekijöiden pitäisi aina voida vaihtaa työpaikkaa.

Kansanedustaja viittaa kannustinongelmalla hallituksen esittämään väliaikaiseen lakimuutokseen, jonka turvin maahanmuuttajat voivat vaihtaa työpaikkaa huoltovarmuuden kannalta kriittiselle alalle. Muutos tehdään siksi, että koronaviruskriisi estää ulkomaisten työntekijöiden pääsyn Suomeen. Tämä on aiheuttamassa vakavan työvoimapulan maatalousalalle, jolla työskentelee satokauden aikana noin 16 000 ulkomaista kausityöntekijää.

– Ongelman voi luonnehtia liian alhaisena palkkana tai liian hyvänä tulonsiirtona. Mutta ratkaisuja saa jokainen esittää. ”Palkkojen nostaminen” tuskin on sellainen, koska se edellyttää tuottavuuskasvua, ja se yleensä nostaa viiveellä myös sosiaaliturvan tasoa, Vartiainen perustelee.

Jos tulonsiirtojen alentaminen on poissuljettu, Vartiaisen mukaan ratkaisuksi jää sosiaaliturvan velvoitteiden lisääminen. Hän viittaa velvoitteiden lisäämistä Tanskaan, jossa maan ansiosidonnainen on usein nostettu maailman parhaimpien joukkoon, mutta jossa on myös toimeentulotuen tukikatto.

– Sekin (sosiaaliturvan velvoitteiden lisääminen) kohtaa raivokasta vastustusta, kuten aktiivimallikeskustelu osoitti. Siksi en näe ratkaisua – ja olen pessimistinen hyvinvointimenojemme rahoituksen suhteen, kansanedustaja täsmentää.

Vartiainen sanoi aiemmin, että palkka on liian alhainen suhteessa sosiaaliturvan tarjoamaan elintasoon.

– Työehdot ja palkat, ceteris paribus kaikki muu. Jos palkka olisi 100e/tunti, työn tarjoajia olisi jonoksi asti. Kannustinongelma, määritelmän mukaan.

Vedän yhteen: kysyin, onko meillä kannustinongelma, kun on paljon työttömiä ja samalla maatalouden työvoimapula. Mehevien solvausten kera minulle kerrottiin: alan palkat ja työehdot ovat liian huonot. Eli vastaus on myönteinen: meillä on kannustinongelma. — juhana vartiainen (@filsdeproust) April 3, 2020