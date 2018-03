Painostusta ja karnevaaleja – näin Venäjä äänestää

Venäjän presidentinvaaleissa käydään taistelua lähinnä äänestysprosentista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on jatkamassa tämänpäiväisissä presidentinvaaleissa uudelle kaudelle selvin luvuin, mutta varsinaisen vaalituloksen sijaan maassa käydään taistelua äänestysprosentista. Putinin tukijat ovat pyrkineet nostamaan äänestysprosenttia, mikä lisäisi vaalien legitimiteettiä. Oppositiovoimat taas ovat pyytäneet kannattajiaan jäämään kotiin ja boikotoimaan vaaleja. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Chatham Housen Venäjän ja Euraasian tutkimusohjelmassa työskentelevät Mathieu Boulègue ja Roman Ošarov arvioivat, että alhainen äänestysaktiivisuus on Putinille legitimiteettihaaste. Riippumattoman Levada-keskuksen mielipidemittausten mukaan vaali-into jäämässä ennätysmäisen alhaiseksi.

Ensitiedot äänestysaktiivisuudesta ovat kuitenkin osin päinvastaisia. Moscow Timesin uutisoi Venäjän keskusvaalilautakunnan johtajan Ella Pamfilovan kertoneen, että Moskovan aikaa kello 10 mennessä aamulla äänensä oli antanut jo 16,55 prosenttia Venäjän äänioikeutetuista. Vuoden 2012 vaaleissa luku oli samaan aikaan vasta 6,53 prosenttia.

Vaaleissa epäillään tapahtuvan jälleen vaalivilppiä, jonka tavoitteena voi olla juuri korkeamman äänestysaktiivisuuden näyttäminen. Esimerkiksi Evening Standardin kirjeenvaihtaja on kertonut verkossa leviävästä videosta, jossa kaadetaan pinotolkulla lipukkeita sähköiseen äänestyskoneeseen.

Äänestäjiä houkutellaan uurnille

Venäjällä on järjestetty ennen vaaleja laaja kampanja, jonka tavoitteena on ollut aktivoida ihmisiä vaaliuurnille. Äänestäjiä on houkuteltu muun muassa IPhone-älypuhelinten ja jäätelön voimin. Moskovan keskustan äänestyspisteessä tunnelma on The Guardianin mukaan karnevaalimainen. Äänestäjiä on vastassa laulavia ja tanssivia teinityttöjä ja lapsille on järjestetty pelejä sekä leikkejä. Vaalihuoneiston sisällä taas on myynnissä edullisia hedelmiä, vihanneksia ja kalaa.

Myös Putinia tukevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen edustajille on kerrottu määrätyn etukäteen äänestäjäkiintiöt, jotka riippuvat heidän asemastaan. Kylätason päättäjien on hankittava Putinille vähintään 20 äänestäjää, kun taas kaupunginvaltuustoissa istuvien puolueen edustajien tavoite on 50 äänestäjää.

Putinin tukijat Kremlissä ovat myös lähestyneet valtio-omisteisten yritysten sekä julkisen sektorin työntekijöitä sähköposteilla, joissa on muistutettu ”kansallisvelvollisuuden täyttämisestä”.

Venäläismedian mukaan Kreml haluaa vaalien äänestysaktiivisuuden nousevan ainakin 65-70 prosenttiin.

Putinin voitto käytännössä varma

Venäjän politiikkaa seuraavat asiantuntijat pitävät varmana, että Putin valitaan jatkokaudelle jo ensimmäisellä kierroksella. Vaalin ratkeamiseen ensimmäisellä kierroksella vaaditaan yli puolet äänistä.

Putinin lisäksi presidentiksi pyrkii seitsemän muuta ehdokasta, joista kenenkään ei uskota yltävän yli 7 prosentin kannatukseen. Ehdokkaista eniten huomiota ovat saaneet Putinin entisen esimiehen, Pietarin edesmenneen kaupunginjohtajan Anatoli Sobtšakin tytär Ksenia Sobtšak, joka on kritisoinut Putinin hallintoa, sekä kommunistipuolueen presidenttiehdokas, liikemies Pavel Grudinin.

Putinin odotetaan voittavan vaalit noin 70 prosentin kannatuksella.