Video väitetystä vaalivilpistä Venäjällä: Lippuja tungetaan laatikkoon

Presidentinvaaleissa uskotaan annetun vääriä ääniä.

Verkossa leviävällä videolla näkyy väitetysti vaalivilppiä Venäjän sunnuntain presidentinvaaleissa.

Nainen työntää äänestyspaikan turvakameravideolla pinotolkulla lipukkeita sähköiseen äänestyskoneeseen. Asiasta kertovan Independentin ja Evening Standardin Moskovan kirjeenvaihtajan Oliver Carrollin mukaan video on kuvattu Primorjen alueella Venäjän kaukoidässä.

Riittävän korkea äänestysprosentti on ollut Kremlin keskeinen huolenaihe vaaleissa. Äänestysaktiivisuutta on pyritty lisäämään kaikin keinoin. Luvut ovat virallisten tietojen perusteella olleet verrattain korkeita. Suureen aktiivisuuteen on päästy etenkin Venäjän kaukoidässä ja Uralilla.

