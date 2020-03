Hälyttävä koronaraportti: Joka viides sairaalaan joutuva on nuori aikuinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus kaataa myös nuoria aikuisia sairaalakuntoon.

Kaikenikäiset amerikkalaiset sairastuvat vakavasti koronavirukseen, tuore Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n raportti osoittaa. Tästä löytyvän raportin mukaan iäkkäillä potilailla on yhä kaikkein korkein riski joutua sairaalaan ja myös kuolla. Kenties hieman yllättäen raportissa kerrotaan kuitenkin monien nuorempien aikuisten sairastuvan vakavasti.

Tutkimuksessa seurattiin liki 2 500 ensimmäistä Yhdysvalloissa todettua tapausta. Sairaalahoitoon päätyi 508 potilasta. Heistä liki 40 prosenttia oli 20-54-vuotiaita. Tehohoitoon joutuneista 121 potilaasta lähes puolet oli alle 65-vuotiaita. CDC:n raportin mukaan peräti viidennes sairaalahoitoa vaatineista vakavista tapauksista ja 12 prosenttia tehohoitoon joutuneista oli 20-44-vuotiaita. Tutkimuksessa ei kerrota potilaiden mahdollisista muista sairauksista.

– Mielestäni kaikkien tulisi kiinnittää tähän huomiota. Tämä ei koske vain vanhuksia. Tulemme näkemään niitäkin, jotka ovat 20-vuotiaita ja vanhempia. Heidän on oltava varuillaan, jos he luulevat olevansa nuoria ja terveitä, Columbia Universityn kansanterveyslaitoksen epidemiologian professori Stephen S. Morse kommentoi New York Timesille.

NYTimesin mukaan CDC:n tutkimus tukee Yhdysvaltojen hallinnon koronavirusryhmän johtaja, Deborah Birxin vetoomuksia nuorille. Birx viittasi viime viikolla Valkoisessa talossa pitämässään katsauksessa CDC:n raporttia vastaaviin tietoihin Italiasta ja Ranskasta. Hän kehotti milleniaaleja lopettamaan suuret kokoontumiset ja suojelemaan itseään ja muita.

University of British Columbian keuhkosairausekspertti, tohtori Christopher Carlsten toteaa nuorien saattavan tuntea olonsa muita itsevarmemmiksi tällaisen viruksen edessä.

– Jos havaitsemme monien nuorien joutuvan sairaalaan, tarkoittaa se, että yhteisössä liikkuu paljon nuoria ihmisiä, joilla on tartunta, hän varoittaa.

CDC:n raportti on ensimmäinen varsinainen katsaus koronatapauksiin Yhdysvalloissa, johon ei sisälly esimerkiksi Kiinasta tai Japanista saapuneita potilaita. Vaikka kyse olisi rajatapauksista, pitävät asiantuntijat NYTimesin mukaan verrattain nuorien koronapotilaiden päätymistä sairaaloihin ja teho-osastoille merkittävänä. Tutkijat huomauttavat myös, että osa seuratuista potilaista on yhä sairaana.

– Nämä esitiedot osoittavat, että sairaalahoitoa, mukaan lukien tehohoitoa, vaativa vakava sairaus voi kohdata kaiken ikäisiä aikuisia, joilla todetaan COVID-19, raportissa kerrotaan.