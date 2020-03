Näin kaikki alkoi: Kiinan salailu vapautti viruksen maailmalle

Kohtalokasta aikaa saatettiin menettää Kiinan salailun takia.

Kiina olisi tutkimuksen mukaan voinut estää 95 prosenttia syntyneistä koronavirustapauksista ja rajoittaa merkittävästi taudin leviämistä, jos siihen olisi puututtu kolme viikkoa aiemmin. Axiosin mukaan Kiina kuitenkin peitteli asiaa orastavan epidemian ensimmäisillä viikoilla, ja salailu jatkui vielä silloinkin kun Wuhanista alkunsa saanut tauti alkoi saada jalansijaa ulkomailla, mukaan lukien Yhdysvalloissa.

Axios on kerännyt tästä löytyvään juttuun aikajanan koronavirusepidemian alusta Kiinassa. Tietojen perusteella peittely kesti kriittiset kolme viikkoa.

– Kiina yrittää luoda narratiivia, jonka mukaan se on esimerkki siitä, miten tämä kriisi pitäisi hoitaa, vaikka sen varhaiset toimet johtivat todellisuudessa siihen, että virus pääsi leviämään ympäri maailmaa, Axiosin jutussa summataan.

Verkkouutiset kokosi pandemian alun keskeisiä vaiheita eri lähteistä alle.

17. marraskuuta 2019

South China Morning Postin hankkimien asiakirjojen mukaan Kiinan hallitus havaitsi ensimmäisen Covid-19-tapauksen jo marraskuun 17. päivänä. Kyse oli 55-vuotiaasta miehestä Hubein maakunnassa. Hän saattaa olla taudin ”potilas nolla” . On kuitenkin hyvin todennäköistä, että huomaamatta jääneitä tartuntoja on ollut aiemminkin.

10. joulukuuta 2019

Eräs ensimmäisistä tunnetuista koronapotilaista, kalakauppias Wei Guixian, tuntee olonsa sairaaksi. Hän käy paikallisella klinikalla Wuhanissa ja palaa töihin. Kahdeksan päivää myöhemmin hän makaa henkitoreissaan sairaalassa.

16. joulukuuta 2019

Wuhanin keskussairaalaan tuodaan pahasta hengitystieinfektiosta kärsivä mies. Lääkkeet eivät auta. Myöhemmin selviää, että potilas työskenteli epidemian alkulähteeksi uskotulla villieläintorilla.

27. joulukuuta 2019

Wuhanin terveysviranomaiset saavat tiedon siitä, että sairauden aiheuttaja on uusi koronavirus.

30. joulukuuta 2019

Wuhanin sairaalan päivystyksen johtaja, lääkäri Ai Fen varoittaa uudesta SARS:n kaltaisesta viruksesta WeChat-palvelussa. Häntä ojennetaan ylhäältä. Ain kollega, sittemmin maailmanmaineeseen noussut lääkäri Li Wenliang kertoo hänkin viruksesta WeChatissa. Li kutsutaan pian kuulusteluihin. Wuhanin poliisi syyttää lääkäriä huhujen lietsomisesta. Hän allekirjoittaa lausunnon, jossa hän myöntää rikkeensä ja lupaa olla tekemättä laittomuuksia. Myös muita lääkäreitä kovistellaan. Wuhanin kaupungin terveysviranomaiset ilmoittavat sairaaloille ”tuntemattoman syyn aiheuttamasta keuhkokuumeesta”.

– Jos olisin tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan, en olisi välittänyt nuhteista. Olisin v**** kertonut siitä kaikkialla, Ai Fen kertoo myöhemmin The Guardianin haastattelussa.

Koronavirus surmaa lopulta neljä hänen kollegaansa Wuhanin sairaalassa. Yksi heistä on sankarina ylistetty Li Wenliang.

31. joulukuuta 2019

Wuhanissa todetaan 27 vahvistettua koronatapausta. Tautiin kytketty villieläintori suljetaan. Kiina ilmoittaa Maailman terveysjärjestö WHO:lle sairastapauksista, joiden aiheuttajaksi kerrotaan tuntematon tauti.

1. tammikuuta 2020

Wuhanin turvallisuusviranomaiset kuulustelevat kahdeksaa koronaviruksesta WeChatissa kertonutta lääkäriä ”huhujen levittämisestä”. Poliisi antaa lausunnon Kiinan valtion media Xinhuassa.

– Poliisi kehottaa kaikkia nettikansalaisia olemaan kehittämättä, levittämättä ja uskomatta huhuja, Wuhanin viranomaiset toteavat.

Verkon käyttäjiä kehotetaan ”rakentamaan yhdessä harmoninen, selvä ja kirkas kyberavaruus”.

2-9. tammikuuta 2020

Kiinalaistutkijat mallintavat uuden koronaviruksen geneettisen profiilin tammikuun 2. päivänä. Tieto julkaistaan kuitenkin vasta viikkoa myöhemmin. Kiinan presidentti Xi Jinping ottaa osaa tilanteeseen vastaamiseen. Yhdysvaltojen tartuntatautivirasto CDC antaa tammikuun 8. päivänä terveydenhoitoalan ammattilaisille ensimmäisen kehotuksen tarkkailla Wuhanin alueelta maahan saapuvia matkaajia, joilla on hengitystieoireita.

11-19. tammikuuta 2020

Kommunistinen puolue järjestää kokouksen Wuhanissa 11. tammikuuta. Wuhanin terveysviranomaiset vakuuttavat, ettei uusia tapauksia ole.

Ensimmäinen vahvistettu Kiinan ulkopuolinen koronatapaus havaitaan Thaimaassa 13. tammikuuta. Samana päivänä valtioneuvoston tilannekeskus kirjaa Iltalehden mukaan koronaviruksen raporttiinsa ensimmäisen kerran.

Ensimmäinen tapaus todetaan Yhdysvalloissa kaksi päivää myöhemmin. Kyseessä on Wuhanissa ollut henkilö, joka hakeutuu hoitoon Washingtonissa. Tieto kerrotaan julki viikkoa myöhemmin.

Wuhanin terveysviranomaiset kertovat neljästä uudesta tapauksesta tammikuun 18. päivänä. Kymmenet tuhannet kerääntyvät Wuhanin perinteiseen kiinalaisen uudenvuoden juhlaan, jossa ihmiset tarjoavat toisilleen itse valmistamiaan ruokia. Juhlallisuuksien kerrotaan myöhemmin johtaneen valtavaan määrään tartuntoja. Paikalliset viranomaiset ristivät 57 Hubein Baibutingin asuinrakennusta ”kuumetaloiksi”.

Kiinan hallinto lähettää epidemiologeja Pekingistä Wuhaniin.

20-23. tammikuuta 2020

Ensimmäinen tapaus todetaan Etelä-Koreassa tammikuun 20. päivänä. Koronaviruksen vastaisia toimia johtava kiinalaislääkäri ilmoittaa samana päivänä, että virus tarttuu ihmisten välillä.

Yhdysvaltojen CDC vahvistaa ensimmäisen tapauksen Yhdysvalloissa. CDC:n tiedotteen mukaan epidemia on ollut Wuhanissa käynnissä joulukuusta ja ohjeita amerikkalaislääkäreille on annettu jakaa tammikuun 8. päivänä. Tässä vaiheessa CDC kertoo vielä, että taudin tarttumisesta ihmisten välillä on viitteitä, mutta on epäselvää, miten hyvin virus tarttuu.

Kiinan kommunistisen puolueen lehti mainitsee ensi kertaa epidemian ja presidentti Xi Jinpingin toimet sen vastaisessa taistelussa. Kiinan viranomaiset varoittavat seurauksista kaikki niitä, jotka ”tarkoituksella viivyttävät tai piilottelevat tietoa virustapauksista”.

Wuhan ja kolme muuta kiinalaiskaupunkia suljetaan ankarilla karanteenitoimilla tammikuun 23. päivänä. Samoihin aikoihin noin viisi miljoonaa ihmistä ehtii lähteä kaupungista ilman, että heitä tutkitaan.

24-30. tammikuuta 2020

Sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat ympäri maata perheidensä ja sukulaistensa luo kiinalaisen uudenvuoden juhliin. Kiina laajentaa kovia toimia ja yli 36 miljoonaa ihmistä on pian karanteenien piirissä.

Kiinassa todettujen tapausten määrä kipuaa useisiin tuhansiin ja viranomaiset alkavat syytellä toisiaan. Wuhanin pormestari Zhou Xianwang selittää Kiinan valtion mediassa tammikuun 27. päivänä, etteivät hänen esimiehensä antaneet hänen paljastaa epidemiaa aikaisemmin. Wuhanin kommunistisen puolueen johtaja Ma Guoqiang puolestaan ottaa vastuun siitä, ettei ryhtynyt aiemmin toimiin epidemian rajoittamiseksi. Hän ja kommunistisen puolueen paikallinen puoluesihteeri saavat parin viikon päästä potkut.

Kiinan korkein oikeus antaa poikkeuksellisen lausunnon, jossa nuhdellaan Wuhanin poliiseja lääkärien pidätyksistä.

– Jos yhteiskunta olisi tuolloin uskonut näitä ”huhuja”, käyttänyt maskeja ja desinfiointiainetta ja välttänyt villieläintorille menemistä kuin päällä olisi SARS-epidemia, olisimme ehkä saaneet koronaviruksen tähän mennessä paremmin haltuun, lausunnossa todetaan.

Suomen ensimmäinen koronatapaus vahvistuu tammikuun 29. päivänä. Potilas on Wuhanista Pekingiin ja sieltä Helsingin kautta Ivaloon lentänyt nainen. Hänet tuodaan eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.