Lääkäri varoitti koronasta, Kiinan poliisi iski heti

Kiinalaiset ovat raivoissaan viranomaisille, jotka ovat pimittäneet tietoja viruksesta.

Wuhanissa lääkärinä työskentelevä Li Wenliang lähetti 30. joulukuuta kollegoilleen ja opiskelijakavereilleen viestin kiinalaisen WeChat-pikaviestipalvelun alumniryhmässään.

Li kertoi viestissään, että hänen sairaalaansa oli tuotu seitsemän potilasta, jotka olivat sairastuneet sarsin kaltaiseen tautiin. Lin mukaan testit osoittivat kyseessä olevan koronavirus. Koronavirukset ovat joukko viruksia, jotka aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion.

Kiinan Wuhanissa on todettu alkuvuonna keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on tunnistettu uusi koronavirus (2019-nCoV). Uusi koronavirus on geneettisesti SARS-koronaviruksen kaltainen. Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS- ja MERS-koronavirukset.

SARS-koronavirus tappoi satoja kiinalaisia vuonna 2003 hallituksen yrittäessä peitellä totuutta.

– Halusin vain kehottaa opiskelukavereitani olemaan varovaisia, Li kertoo CNN:lle.

Li pyysi ystäviään varoittamaan läheisiään yksityisesti ja kaikessa hiljaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, ja muutaman tunnin kuluttua kuvakaappaukset hänen viestistään levisivät nopeasti. Lin nimi oli myös selvästi esillä kuvissa.

– Kun näin kuvakaappausten leviävän verkossa ymmärsin, että en voinut asialle yhtään mitään ja minua todennäköisesti rangaistaisiin.

”Huhujen lietsontaa”

Pian Wuhanin poliisi syytti Litä huhujen lietsonnasta. Poliisi otti kohteekseen myös monia muita lääkäreitä, jotka yrittivät kertoa tappavasta viruksesta ensimmäisten viikkojen aikana epidemian puhjettua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina päivittämien tietojen mukaan koronavirus on tappanut 425 ihmistä, ja tartuntoja on todettu yhteensä noin 20 500. Myös Li on saanut tartunnan hoidettuaan koronavirukseen sairastunutta potilasta.

CNN:n mukaan monet kiinalaiset ovat raivoissaan viranomaisille, jotka ovat pimittäneet uuteen koronavirustautiin liittyviä tietoja. Ihmisiä kiukuttaa myös viranomaisten viivyttely asukkaiden varoittamisessa.

Wuhanin paikallinen terveyskomissio kielsi joulukuun lopulla lääkintä- ja terveydenhoitolaitoksia sekä niiden henkilökuntaa luovuttamasta hoitotietoja julkisuuteen ilman lupaa.

Li kutsuttiin 3. tammikuuta poliisilaitokselle. Hän sai lähettämänsä viestin vuoksi nuhtelut ”huhujen levittämisestä verkossa” ja ”vakavasta yhteiskuntajärjestyksen häirinnästä”.

Li joutui myös allekirjoittamaan lausunnon, jossa hän myöntää rikkeensä ja lupaa olla tekemättä enempää ”laittomuuksia”.

”Haittaa yhteiskunnalle”

CNN:n mukaan Kiinan virnaomaiset halusivat valvoa tietoa heti epidemian puhkeamisesta lähtien ja pyrkivät hiljentämään kaikki äänet, jotka poikkesivat heidän narratiivistaan.

Wuhanin poliisi ilmoitti sosiaalisessa mediassa ja Kiinan yleisradiossa 1. tammikuuta ”ryhtyneensä toimenpiteisiin” kahdeksan ihmisen kohdalla. Kyseiset ihmiset olivat ”julkaisseet verkossa huhuja” keuhkokuumeen kaltaisesta sairaudesta ja ”aiheuttaneet haittaa yhteiskunnalle”.

THL:n mukaan suurin osa uuden koronaviruksen tartuntatapauksista on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa.

Ulkomailla tapauksia on todettu noin 160, joista valtaosalla on yhteys epidemia-alueella oleskeluun. Näistä tapauksista suurin osa on todettu Aasian maissa. Euroopassa yksittäisiä tapauksia on todettu useissa maissa, myös Suomessa.

Tähän mennessä tautiin on kuollut 425 ihmistä, joista suurin osa Wuhanissa.