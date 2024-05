Vladimir Putin kaappasi yhtiön – Italia päätti heti ohjuksista Ukrainalle

Britannian puolustusministeri Grant Shappsin mukaan Italia toimittaa Ukrainalle Storm Shadow -risteilyohjuksia. Samoja aseita toimittavat myös Britannia ja Ranska.

Ministeri ei täsmentänyt, kuinka monta ohjusta Italia toimittaa, eikä Italian hallitus ole vielä julkistanut päätöstä. Shapps kehotti myös Saksan johtoa toimittamaan Ukrainalle Taurus-risteilyohjuksia.

Italian päätös lähettää ohjuksia tuli heti sen jälkeen, kun Vladimir Putin siirsi 26. huhtikuuta 2024 italialaisen Ariston-yhtiön Venäjällä olevat varat ja omaisuuden Gazprom Household Systemsille. Putinin määräyksen mukaan Ariston Thermo Rusin koko osakekanta siirretään kaasujätille.

Aristonin tuotantolaitos sijaitsee Seuloskoissa, Leningradin alueella. Yhtiö on toiminut siellä 19 vuotta ja tuottanut yli 600 000 lämminvesivaraajaa ja niihin liittyvää järjestelmää vuodessa. Viime vuonna yhtiön voitto oli 33 miljoonaa ruplaa ja liikevaihto 9,4 miljardia ruplaa. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen yhtiön johtoon nimitettiin Sergei Kukut, joka korvasi italialaisen Emanuele Giommin.

Huhtikuun 29. päivä Italian-Venäjän kauppakamarin johtaja Ferdinando Pelazzo ilmoitti, että Italia on lakannut hyväksymästä ruplia maiden välisessä maksuliikenteessä. Hänen mukaansa päätöksen takana on Italian talousturvallisuuskomitea Comitato di Sicurezza Finanziaria ja että päätöstä on perusteltu pakotteiden kierron estämisellä.

MBDA:n kehittämien Storm Shadow -ohjusten kantama on 250–500 kilometriä. Ukraina sai ensimmäiset tämäntyyppiset ohjukset käyttöön toukokuussa 2023. Venäjän puolustusministeriö myöntää, että niitä on käytetty sekä Itä-Ukrainassa että Krimin niemimaalla, mutta väittää samalla, että asevoimat ovat torjuneet kaikki ohjukset ja iskeneet niitä laukaisseiden lentokoneiden tukikohtiin. Satelliitti- ja videotodisteet kertovat muuta.