Kaivattu ”Potilas Nolla” aloitti kaiken – löysikö Kiina hänet?

Uuden koronaviruksen uskotaan levinneen havaitsematta Kiinassa aiempaa uskottua pidempään. Taudin katsotaan virallisesti alkaneen joulukuun lopulla 2019. Ensimmäisestä ihmisten välisestä tartunnasta kerrottiin tammikuun 21. päivänä 2020.

South China Morning Post -lehden näkemien asiakirjojen mukaan Kiinan hallitus havaitsi ensimmäisen Covid-19-tapauksen marraskuun 17. päivänä 55-vuotiaalta mieheltä.

On silti epäselvää, onko kyseinen tapaus ensimmäinen tartunnan saanut eli ”Potilas Nolla”, jonka löytäminen on tutkijoille kullanarvoista. Tutkijat selvittävät parhaillaan mahdollisia tätäkin varhaisempia tartuntoja.

Vuodettujen asiakirjojen mukaan viranomaiset ovat tunnistaneet ainakin yhdeksän koronavirustartuntaa marraskuulta, joten taudin arvellaan levinneen Hubein maakunnassa jo aiemmin syksyllä. Ajankohta tarkoittaisi, että koronavirus oli mahdollisesti levinnyt jo kuukausien ajan myös länsimaissa.

CCN Markets -sivuston mukaan Yhdysvalloissa ja Britanniassa kerrottiin epäilyttävistä keuhkokuumetapauksista jo vuodenvaihteen tienoilla.

– Jos pohtii suurta määrää flunssaoireita, joista ei saatu positiivisia tuloksia flunssatesteillä, mutta joihin liittyi thorax-kuvalla varmennettu keuhkokuume. Luulen, että olen nähnyt paljon Covid-19-tapauksia ymmärtämättä asiaa aiemmin, sote-alan ammattilainen toteaa.

Britanniassa toimivan Michaela Community School -koulun perustaja kertoo saaneensa voimakkaan flunssan joulun tienoilla. Myös koulun johtoporras sairastui.

– Totesimme tuolloin, ettemme olleet aiemmin kokeneet mitään vastaavaa. Täysin lamauttava sairaus. Kuumetta, hengenahdistusta, yskää, rintakipua. Kuulostaako tutulta? Nyt pohdin, että ehkä emme tuolloin tienneet, mistä oli kyse, Katharine Birbalsingh kirjoittaa Twitterissä.

Asiantuntijat ovat muistuttaneet, että kausi-influenssa ja muut tartuntataudit voivat myös johtaa keuhkokuumeeseen. Pelkästään Yhdysvalloissa yli 490 000 ihmistä joutui 2018–2019-flunssakaudella sairaalahoitoon.

