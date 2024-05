Mielenosoittajien ovela veto – rugby-taktiikka suojasi vesitykiltä

Georgiassa on järjestetty viime viikkoina laajoja mielenosoituksia valtapuolue Georgialaisen unelman ajamaa ”agenttilakia” vastaan. Pääkaupunki Tbilisissä ja muissa kaupungeissa järjestetyissä protesteissa on ollut mukana jopa yli satatuhatta ihmistä.

Mellakkapoliisi hajotti kuun vaihteessa järjestetyt mielenilmaukset kovin ottein kyynelkaasun ja vesitykkien avulla. Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat tuominneet väkivallan rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.

Valtapuolueen puheenjohtaja Bidzina Ivanishvilillä on tutkija Tina Dolbaian mukaan läheiset suhteet Kremliin. Hän väitti lakimuutoksen lisäävän maansa ”suvereniteettia” ja uhkasi vastustajia voimatoimilla. Venäläinen äärinationalistinen filosofi Aleksandr Dugin on hehkuttanut ulkomaisia agentteja koskevaa lakimuutosta yhdessä muiden Kremlin propagandistien kanssa.

Georgian valtapuolue yritti ajaa muutosta läpi vuosi sitten, mutta suunnitelma peruttiin laajojen mielenosoitusten jälkeen. Puolue väitti tuolloin, että aihe olisi loppuunkäsitelty.

Tina Dolbaian mukaan osasyynä uuteen yritykseen voivat olla lokakuussa järjestettävät parlamenttivaalit. Lainsäädäntö antaisi hallinnolle uusia aseita itsenäisen median ja järjestöjen toiminnan rajoittamiseen, mikä voisi syödä opposition äänisaalista.

Toukokuun alun mielenosoituksissa väkijoukot kokoontuivat parlamenttirakennuksen edustalle Tbilisissä. Paikalta kuvattu video näyttää, kuinka mellakkapoliisi yritti pitää protestoijia loitolla pihan sisälle sijoitetulla vesitykillä. Kymmenien ihmisten kerrotaan joutuneen sairaalahoitoon poliisin kovaotteisten toimien seurauksena eri puolilla maata.

Georgian turvallisuusneuvostossa neuvonantajana toiminut Giorgi Revishvili huomauttaa viestipalvelu X:ssä, että mielenosoittajat suojautuivat ottamalla käyttöön rugbysta tutun tiiviin scrum-muodostelman.

– Rugby on pelimme, kuten georgialaiset sanovat. Mielenosoittajat ottivat scrum-muodostelman suojatessaan toisian vesitykiltä, jota mellakkapoliisi käytti viime yönä, Revishvili sanoo.

Georgia making a serious pitch for membership of the 🏉 #sixnations as well as the EU. https://t.co/lRWBEi6sQ0

Head of GD, Bidzina Ivanishvili—argued to have strong ties to the Kremlin—announced at a pro-GD rally last week that he planned to adopt the law to strengthen Georgia’s “sovereignty.” He also openly threatened the opponents [read anyone who opposes this bill] with repressions. pic.twitter.com/GseHyM7A9k

— Tina Dolbaia (@TinaDolbaia) May 1, 2024