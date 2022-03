Venäjän senaatissa myönnettiin asevoimien valtavat tappiot

Venäjän liittoneuvostossa eli parlamentin ylähuoneessa istuva senaattori Ljudmila Narusova myöntää Venäjän asevoimien valtavat tappiot Ukrainassa, kertoo Itä-Euroopassa toimiva Nexta-media.

– Eilen ne varusmiehet, jotka pakotettiin allekirjoittamaan sopimus, vedettiin pois Ukrainan sotatoimialueelta, Narusova sanoi perjantaina.

– Mutta eräästä sadan miehen komppaniasta selvisi vain neljä miestä.

Yhdysvaltain puolustusviranomaisilta tihkuneiden tietojen mukaan iso osa Venäjän Ukrainaan lähettämistä joukoista on nuoria varusmiehiä.

Moskova on pyrkinyt piilottelemaan laajempia sotatoimia kansalaisiltaan. Venäläisille on kerrottu, että kyseessä on operaatio Itä-Ukrainan Donbassissa.

Venäjän asevoimien tuntijan, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtajan Michael Kofmanin mukaan venäläisjoukkoja uhkaa pian taisteluväsymys.

Venäjän joukkojen eteneminen Ukrainassa varsinkin kohti pääkaupunki Kiovaa on ollut hidasta.

Ananlyytikot ovat korostaneet, että Venäjän asevoimat on toteuttanut maaoperaatioita eri tavalla kuin on harjoiteltu. Yksiköt eivät ole taistelleet yhtenäisinä pataljoonatason taktisina osastoina.

Venäjän joukkojen kerrotaan kärsineen myös logistisista ongelmista, heikosta moraalista ja taistelutahdosta sekä ampumatarvikkeiden, kunnollisten viestintävälineiden ja ruoka-annosten puutteesta.

Vaikka Venäjän tappiot ovat asiantuntijoiden mukaan merkittäviä ja heidän joukkojaan on vangittu, joillakin suunnilla ja reiteillä on edetty.

⚡️Russian Senator Lyudmila Narusova acknowledged huge losses of the #Russian army

"Yesterday the conscripts, who were forced to sign a contract or signed for them, were withdrawn from the war zone in #Ukraine. But from a company of a hundred men only four were left alive." pic.twitter.com/2TLJ1U7VRK

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022