Venäjän joukkojen lasketaan kestävän enää kolme viikkoa, tätä se merkitsee

Venäjän Ukrainaan lähettämiä joukkoja uhkaa taisteluväsymys, arvioi Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman.

– Kun otetaan huomioon kaikki Venäjän sotilasoperaation ongelmat – harhaanjohtavat olettamukset, toimimaton operaatioiden toteutustapa, vähäinen valmistautuminen pitkäkestoiseen sotaan – niin luulen joukkojen uupuvan noin kolmen viikon kuluessa, Kofman toteaa Twitterissä.

Hän korostaa uupumuksen rokottavan taistelutehokkuutta.

Monien asiantuntijoiden mukaan Ukrainan asevoimien taistelutahto ja suorituskyky on ylittänyt Venäjän oletukset. Venäjän joukot pyrkivät etenemään nopeasti Kiovaan ja pakottamaan pääkaupungin antautumaan. Tämä haluttiin saavuttaa lähettämällä kärkeen pieni määrä nopeasti eteneviä sotilasosastoja, jotka välttävät suuria taistelukosketuksia Ukrainan joukkojen kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan toiminut.

Ananlyytikot ovat korostaneet, että Venäjän asevoimat on toteuttanut maaoperaatioita eri tavalla kuin on harjoiteltu. Yksiköt eivät ole taistelleet yhtenäisinä pataljoonatason taktisina osastoina. Sen vuoksi ei ole toteutettu eri aselajien ja suorituskykyjen toiminnan yhdistävää sodankäyntiä eri tukielementteineen.

Venäjän joukkojen kerrotaan kärsineen myös logistisista ongelmista, heikosta moraalista ja taistelutahdosta sekä ampumatarvikkeiden, kunnollisten viestintävälineiden ja ruoka-annosten puutteesta. Tämä on hidastanut etenemistä.

Lisäksi Venäjän sanotaan epäonnistuneen Ukrainan ilmapuolustuksen lamauttamisessa, ja ilmanherruus on jäänyt saavuttamatta.

Michael Kofman on kuitenkin aiemmin varoittanut aliarvioimasta Venäjää. Vaikka Venäjän tappiot ovat merkittäviä ja heidän joukkojaan on vangittu, joillakin suunnilla ja reiteillä on edetty.

Hän ei osaa sanoa suoralta kädeltä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Ehkä tulitauko, jossa molemmat osapuolet ryhmittyvät uudelleen ja täydentävät joukkojaan. Ehkä saadaan aikaan sovinto. Se riippuu sodan kulusta ja Venäjällä vallitsevasta tilanteesta.

Kofmanin mukaan se ei tarkoita kummankaan puolen voittoa tai sodan päättymistä.

– En osaa ennustaa, mitä seuraavien viikkojen aikana tapahtuu.

– Pelkään, että tähän suhtaudutaan liian positiivisesti. Muutamassa viikossa voi tapahtua paljon. Usein tulitauko ei ole sodan loppu, vaan se voi pikemminkin mahdollistaa sen jatkumisen.

I try not to make too many predictions. I think given all the problems in the Russian campaign, delusional assumptions, an unworkable concept of operations, little prepared for a sustained war like this, I give it ~3 more weeks before this is an exhausted force. 1/

— Michael Kofman (@KofmanMichael) March 5, 2022