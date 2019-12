Maria Ohisalo Ylelle: Ei tällaisia papereita pitäisi joutua kommentoimaan

Sisäministerin mukaan al-Holin kysymyksessä puhutaan salatuista asioista.

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi Ylen A-studiossa hallituksen toimintaa al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suomalaisiin naisiin ja lapsiin liittyvissä asioissa.

Yle kertoi maanantaina useisiin lähteisiin viitaten, että Suomella on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä, miten kaikki Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suomalaiset tuotaisiin takaisin Suomeen. Jutun mukaan hallitus ei ole tehnyt leiriläisten siirtämisestä mitään poliittista päätöstä, ja ”asiaa on vain sivuttu hallituksen iltakoulussa”.

Suomalaisten siirtoa on Ylen tietojen mukaan selvitetty ulkoministeriön johdolla ja mukana on ollut myös ainakin sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Suunnitelmaa kuvataan ”melko täsmälliseksi”. Ilta-Sanomat kuvasi suunnitelmaa tiistaina pitkälle viedyksi ja kertoi, että leiriläiset on jo jyvitetty tietyille sosiaali- ja terveysviranomaisille Helsingissä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi aiemmin Ylelle, ettei mitään ”massasuunnitelmaa” kaikkien leirin suomalaisten tuomiseksi ole olemassa. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

Kysymykset päätöksenteosta ja suunnitelmista nousivat esiin myös A-studiossa.

Maria Ohisalolta kysyttiin haastattelussa, mitä hallitus on leiriläisten suhteen päättänyt.

– Kyse on tietysti siitä, että jo viime hallituksen aikana oli käynyt selväksi se, että suomalaisia naisia ja lapsia on tällaisella leirillä, jossa tilanne on erittäin vaikea. Myös Turkin sodanjulistus Syyriaan tässä on aiheuttanut sen, että paineet kasvavat entisestään – että pysyvätkö nämä leirit ylipäätään kasassa. Siellä on lapsia erittäin huonoissa oloissa. Suomi on tietysti sitoutunut lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamiseen, ylipäätään moniin kansainvälisiin sopimuksiin, joihin myös oikeuskansleri on viitannut siinä, miten Suomen pitäisi asiassa toimia, Ohisalo vastasi.

– Hallitus on käynyt asiasta keskustelua iltakoulussaan tässä syksyn aikana, ja moni asioista on tietysti myös sellaisia, jotka virkahenkilöt valmistelevat taustalla ja sitten myöhemmässä vaiheessa poliittiset päättäjät tekevät päätöksiä, hän jatkoi.

Sitten sisäministeri Ohisalolta kysyttiin uudestaan, mikä on se päätös, mikä on tehty tai mikä on se ohje tai suunnitelma, joka nyt on olemassa.

– No mitä tulee suunnitelmiin, myös sisäministeriön osalta on ollut jo viime hallituskaudella suunnitelmaa siitä, mitä tehdään, jos ihmisiä tulee rajan yli tänne Suomen puolelle. Tottakai kyse on siitä, miten viranomaiset toimivat yhdessä. Viranomaisilla täytyy olla vastuut ja varautuminen siihen, että jos asiat…

Tässä vaiheessa toimittaja keskeytti Ohisalon ja kysyi al-Holin asiaa hoitamaan nimitetystä ulkoministeriön erityisvirkamiehestä.

– Tässä puhutaan nyt erityisesti ulkoministeriön suunnitelmasta, ja silloin en tietenkään itse pysty niin kuin yksityiskohtaisesti kommentoimaan myös asioita, jotka ovat usein myös salaisia, ministeri vastasi.

Sitten kysyttiin jälleen kerran suunnitelmasta, ja kysymys suunnattiin myös studiossa vieraana olleelle opetusministerille ja vasemmistoliiton puheenjohtajalle Li Anderssonille.

Onko teillä tieto siitä millainen suunnitelma on pystyssä, ministereiltä kysyttiin.

– Iltakoulun keskusteluhan on liittynyt siihen, että käydään tilannetta läpi ylipäätään. (Toimittajan välikommentti: ei mihinkään suunnitelmaan?). Liittyen siihen, että miten suomalaisia lapsia autetaan. Jos lasten auttaminen vaatii aikuisten auttamista, niin tämäkin on ollut auki ja virkahenkilöt lähtevät valmistelemaan erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten voidaan auttaa. Tätä olen itse pitänyt myös esillä kesästä, että lasten oikeuksien sopimus Suomea velvoittaa, ja sen puitteissa ovat viranomaiset valmistautuneet, Maria Ohisalo vastasi.

”Ei meillä sellaisia papereita”

Li Anderssonilta kysyttiin seuraavaksi, onko hallitusta pidetty asiasta sopivalla tavalla informoituna.

– Hallitus on – aivan kuten on todettu ja kuten ulkoministeri on todennut – pidetty informoituna iltakoulussa tästä asiasta. Olen samassa käsityksessä kuin sisäministerikin. Eli kyse on vaihtoehtojen ja erilaisten ratkaisumallien kartoittamisesta, Andersson sanoi.

Eli ei varsinaisesta suunnitelmasta, miten saadaan lapset pois?

Tähän Maria Ohisalo vastasi seuraavasti:

– Se mikä kuten sanoin. Viranomaisilla on suunnitelmia eri näköisiin skenaarioihin ja monet niistä, mitä nyt tässä mediassakin on pyöritelty, on turvaluokiteltuja asioita, joihin ei poliitikon pitäisi edes – ei meillä sellaisia papereita ole välttämättä missään ollut, eikä pitäisi meidän niitä joutua kommentoimaan. Sellaisia asioita ei missään tapauksessa saisi myöskään vuotaa ulos.

Eli sisäministeri ei olisi nähnyt tällaisia suunnitelmia, jos niitä olisi?

– No en ainakaan pystyisi niitä kommentoimaan, luottamuksellisia papereita, jotka liittyvät ihmisten turvallisuuteen myös hyvin vahvasti. Siihen on syy minkä takia tietyt asiat ovat salassa pidettäviä.