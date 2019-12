Pekka Haavisto: Al-Holin suunnitelmaa ei ole – Yle: Suunnitelma on

Ulkoministerin mukaan suunnitelmaa leirin suomalaisten hakemiseksi ei ole, vaan asiassa noudatetaan yksittäistapausten harkintaa.

Yle uutisoi maanantaina useisiin lähteisiin viitaten, että Suomella on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä, miten kaikki Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suomalaiset tuotaisiin takaisin Suomeen. Jutun mukaan hallitus ei ole tehnyt leiriläisten siirtämisestä mitään poliittista päätöstä, ja ”asiaa on vain sivuttu hallituksen iltakoulussa”.

Suomalaisten siirtoa on Ylen tietojen mukaan selvitetty ulkoministeriön johdolla ja mukana on ollut myös ainakin sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Suunnitelmaa kuvataan ”melko täsmälliseksi”. Tilanteen kerrotaan vaihdelleen niin, että välillä on suunniteltu koko ryhmän ja välillä vain osan siirtämistä. Kaikkien suomalaisten siirtämistä on suunniteltu jutun mukaan siksi, koska leiriltä ei luovuteta pelkkiä lapsia. Asiaan liittyvät asiakirjat on Ylen lähteiden mukaan turvaluokitettu niin, ettei niitä voida käsitellä julkisuudessa.

Virkamieslähde toteaa Ylelle, että jos olot huonontuisivat äkkiä esimerkiksi talvisäiden takia, Suomella olisi valmis suunnitelma siirtoa varten. Suunnitelman kerrotaan olevan yhä voimassa.

Leirillä olevien suomalaisten avustaminen on ollut keskeinen kysymys ulkoministeri Pekka Haaviston ympärillä vellovassa kohussa. Haaviston on muun muassa syytetty painostaneen ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista tekemään virkamiehenä päätöksen al-Holin leiriläisten tuomisesta Suomeen. Tämän jälkeen Haaviston on kerrottu siirtäneen poikkiteloin asettuneen Tuomisen syrjään. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat, joka julkaisi myös väitteitä tukevia sähköposteja.

Ulkoministeri Haavisto kertoi haastattelussa, että suunnitelmaa vain al-Holin lasten tai ”massasuunnitelmaa” kaikkien leiriläisten hakemiseksi ei ole olemassa vaan kyse on ”yksittäisestä tapauskohtaisesta harkinnasta”. Haaviston mukaan ulkoministeriön toiminta asiassa on ollut hallituksen iltakoulun neuvottelussa 31.10.

Palataan nyt vielä siihen, mitä suunnitelmia mahdollisesti on ollut. Tässä samaisessa Ilta-Sanomien artikkelissa edelleen julkaistiin myös ote muistiosta, jossa erityisavustajasi toteaa, että lähtökohtana on, että ainakin lapset al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueelle kasvavat. Vielä kerran, onko niin, että on ollut joku suunnitelma, jossa vain lapset tuodaan?

Tähän Pekka Haavisto vastasi:

– Tämä ainakin lapset määritelmä on sitä kieltä, jota oikeuskansleri on omassa päätöksessään 10.10 käyttänyt, jossa on mietitty – kun on mietitty, mikä on tällaisen operaation, ihmisten auttamisen, laillisuuspohja. Ollaan todettu, että konsulipalvelulakia tässä ei voi käyttää – se ei sinänsä velvoita meitä – mutta Suomen perustuslaki ja lapsen oikeuksien sopimus suojaa näitäkin lapsia, jotka ovat siellä leirillä.

– Joten johonkin toimiin on ryhdyttävä, ja silloin oikeuskanslerin ratkaisu käytti tätä muotoilua ”ainakin lapset pitäisi saada turvaan”. Meillä on ollut tiedossa pitkään, että lasten turvaan saaminen, jos on perheitä, joissa lapset ovat erittäin hyvin heikossa tilanteessa, saattaa edellyttää, että koko perhe siirretään sieltä jonnekin.

Onko ollut suunnitelma tuoda vain lapset?

– Ei ole ollut.

Entä onko ollut suunnitelma tuoda sekä lapset että äidit?

– Yksittäinen tapauskohtainen harkinta on tässä sellainen, jota virkamiehet valmistellessaan voivat käyttää, jos siellä olisi vaikka sellainen perhe, joka tarvitsee välittömästi lapset lääkäriapua, vaikeita tapauksia. Siellähän täytyy myöskin katsoa sitä, että minne ihmiset ovat ehkä niin kuin lopuksi matkalla, haluavatko kaikki Suomeen ja siellä täytyy katsoa sellaisia asioita kuin ihmisten rikostaustat ja tämän tyyppiset asiat.

– Tämä on hyvin vaativa konsulipalvelutehtävä ja sen takia voidaan tehdä vain yksilöllisiä ratkaisuja tällä kohdalla. Ei ole mitään massasuunnitelmaa.

Selvennetään vielä. Massasuunnitelmaa ei ole, onko siis mitään poliittista päätöstä siitä, että lapset ja äidit tuodaan Suomeen?

– Ei ole poliittista päätöstä. Että tämä ulkoministeriön toimintalinja, joka on ollut tämä valmistelulinja, se on 10.10 oikeuskanslerin päätöksen pohjalta valmisteltu. Se on ollut iltakoulun neuvottelussa, jossa oikeuskansleri on ollut läsnä 31.10, ja sen jälkeen on ulkoministeriö alkanut valmistella tätä tehtävää. Sitten poliittiset päätökset, että jos tulisi joku tilanne, että siellä joku ryhmä tarvitsee apua, joku pitäisi siirtää sieltä ja muuta – tästä olen pääministerin kanssa keskustellut – vaatisi sitten pääministerin, tarvittaessa presidentin informaatiota, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan informaatiota ja niin pois päin. Eli tämä on vasta se valmisteluvaihe. Katsotaan, missä tilanteessa ne perheet siellä ovat