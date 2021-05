LM: Työttömyys jämähti Uudellamaalla

Asiantuntija pohtii, olisiko Uusimaa tarvinnut enemmän rahallista tukea.

Suomen maakunnista ainoastaan Uudellamaalla on nyt enemmän työttömiä kuin alueen aiemman työttömyyshuipun aikaan, Lännen Media uutisoi. Viimeisin työttömyyshuippu oli siellä vuonna 2016. Tällä hetkellä työttömiä on kuitenkin jonkin verran alle 20 000 enemmän kuin tuolloin. Asiasta teki selvityksen korkeasti koulutettujen ajatuspaja Akava Works. Selvityksessä tämän vuoden tammi-, helmi- ja maaliskuun alueellisia työllisyyslukuja verrattiin aiempien vuosien vastaaviin.

Uudenmaan työttömien määrää selittävät esimerkiksi elinkeinorakenteeseen liittyvät tekijät.

– Koronaviruspandemia ja sen torjunta näyttävät iskeneen voimakkaimmin Uudenmaan työllisyyteen. Se johtuu todennäköisesti muuta maata tiukemmista koronarajoituksista ja suuremmasta palveluiden merkityksestä, Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen toteaa.

– Herää kysymys, olisiko Uusimaa tarvinnut enemmän rahallista tukea, koska työttömyys on siellä jämähtänyt. Uudenmaan on yleensä totuttu pärjäävän, mutta nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen siten, että ongelmat ovat painavampia etelässä. Lohdullista on se, että muu Suomi on pärjännyt paremmin eikä työttömyys ole siellä ennen näkemättömän korkea, Sorjonen pohtii.

Muualla maassa työllisyys on jo kasvussa. Näin tulee Sorjosen mukaan käymään rajoitusten purkamisen myötä myös Uudellamaalla. Koko Suomea vaivaa kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen. Ilmiö ei koske ainoastaan matalammin kouluttautuneita, vaan myös korkeakoulutettuja.

Suomessa on nyt Sorjosen mukaan yli 43 000 työtöntä enemmän verrattuna koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen.