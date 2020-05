Live 26.2.: Lento pahimmalta korona-alueelta Suomeen – ”ei tarvita toimia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestelmä petti, kun viruksen maahantuontia seurattiin suorista lähetyksistä.

MTV Uutisten videoarkistosta voi yhä seurata nyt erikoiselta vaikuttavaa silloista suoraa lähetystä 26. helmikuuta 2020 tiedotustilaisuudesta. Heti sen alussa Lappeenrannassa Eksoten sairaalajohtaja kertoo heidän todenneen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että terveydenhuollon henkilökuntaa Italiasta tulijoita varten ”ei tarvita”, toisin kuin vielä aiemmin oli ajateltu.

Lappeenrannan lentokentälle oli tuolloin 26.2. illalla saapumassa lento Pohjois-Italiaa pahasti juuri tuolloin runnelleelta koronavirusalueelta.

Kamerat seurasivat näitä Ryanairin kahdesti viikossa tapahtuneita koronalentojen saapumisia suorana. Lentoja tuli hälyttävien koronatietojen alettuakin vielä kauan ja niistä uutisoitiin paljon, mutta viranomainen ei koskaan reagoinut.

Ilta-Sanomat uutisoi Lappeenrannasta juuri saman 26.2.2020 lennon saapumisesta. Suomeen Bergamosta tulleille matkustajille ei tehty lainkaan esimerkiksi terveystarkastuksia, vain tiedote oli jaossa.

– Terveysviranomaiset varmasti tietävät tilanteen, luottavainen matkustaja kommentoi IS:lle viranomaisten toimimattomuutta.

Myöhemmin maaliskuun alussa uutisoitiin, että Suomen tartunnoista valtaosa oli peräisin Pohjois-Italiasta.

Ryanairin viimeisellä Lappeenranta-Bergamo -lennolla 11. maaliskuuta Suomeen tuli Iltalehden mukaan 52 matkustajaa. Edellisellä lennolla 7. maaliskuuta Suomeen oli tullut 63 matkustajaa, lähinnä venäläisiä.

THL oli julistanut koko Italian epidemia-alueeksi 3. maaliskuuta. Ulkoministeriö kehotti samana päivänä välttämään kaikkea matkustamista Italiaan. Näillä ei siis ollut kuitenkaan käytännön merkitystä.

Seura uutisoi myöhemmin, että viranomaiset ja päättäjät eivät tienneet, miten ja kuka Lappeenrannan lentokentän saa suljettua.

Lennot loppuivat lopulta vasta Ryanairin omasta tahdosta. Traficom oli antanut lentokentille vain ohjeen noudattaa THL:n ja sosiaali -ja terveysministeriön ohjeistusta lentomatkustajien informoinnista.

”Järjestelmämme

toimii”

Lappeenrannasta ei otettu opiksi. Maaliskuun lopussa huomattiin, että muilla ulkomaanlennoilla palasi tuhansia suomalaisia Helsinki-Vantaalle, eikä heitäkään tutkittu. Italian-lomalaiset siirtyivät lentokentältä julkisillta täysillä busseilla ostoskeskuksiin ja ravintoloihin.

Vielä tämän jälkeen sama kömmähdys toistui satamissa – eikä edes tämän jälkeen ole onnistuttu maarajoilla. Länsi-Pohjassa on oma epidemia.

Ministeri Krista Kiuru (sd.) totesi 31.1.2020, että ”viruksen leviämiseksi on tehty paljon jo ennen ensimmäistäkään tautitapausta. Ja kun ensimmäinen tautitapaus on Suomessa nyt löydetty ja havaittu, se todistaa että varautumisjärjestelmämme toimii. Mitään aihetta paniikkiin ei ole”.

Uutissuomalaisen kyselyn mukaan suomalaisten luottamus viranomaisiin romahti huhtikuussa. Hallitukseen luotti paljon huhtikuun alussa 50 prosenttia, mutta huhtikuun lopussa enää 39 prosenttia.

THL:n luottamus laski samana aikana 50:stä 35:een prosenttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön nauttima luottamus laski niin, että se oli huhtikuun alussa 44 prosenttia ja huhtikuun lopussa 27 prosenttia.

Hallituksen taholta on koronakriisissä usein todettu, että ”emme voi välttyä virheiltä”, mutta ”niistä on otettu opiksi”. Kriisiharjoittelua kursseineen ja suunnitelmineen yhteiskunnan huipulla on kuitenkin tehty vuosikymmenien ajan; hallinto ei silti kyennyt toimiin pysäyttääkseen viruksen maahantuloa.

