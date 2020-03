Kuolleisuus, riskiryhmät – Tilastot kertovat koronaviruksesta

Pääkaupunkiseudulla on ryhdytty karanteenitoimiin koronatartuntojen vuoksi.

Suomessa vahvistui sunnuntaina kolme uutta koronavirustapausta. Yhteensä tartuntoja on todettu kuusi. Näistä viisi tapausta on verrattain tuoreita ja kaikki on todettu HUSissa. Tartunnan saaneista kolme on työikäisiä naisia, yksi eläkeikäinen mies ja yksi kouluikäinen lapsi. Kaikkien tartunnan saaneiden on kerrottu voivan hyvin. Viikonlopun aikana todetut tartunnan saaneet ovat kaikki kotiutuneet näytteenoton jälkeen. Altistuneita on tietojen mukaan kaikista tapauksista ollut yhteensä noin 160. Kaikki altistuneet on määrätty kotikaranteeniin.

Verkkouutiset kokosi alle tilastotietoja ja arvioita Kiinan Hubein maakunnasta leviämään lähteneestä epidemiasta.

Tappavampi kuin flunssa?

New York Timesin läpikäymien tuoreiden tutkimusten perusteella COVID-19 -virus on mahdollisesti jonkin verran tavallista kausi-influenssaa vaarallisempi. Epidemian alussa Kiinan Wuhanissa noin 2 prosenttia vahvistetusti tartunnan saaneista menehtyi. Kausiflunssa taas tappaa keskimäärin noin 0,1 prosenttia tartunnan saaneista. Suomessa influenssaan menehtyy tilastollisesti vuosittain satoja ihmisiä. Pääasiassa menehtyneet ovat iäkkäitä ihmisiä, joilla on usein muitakin sairauksia.

New England Journal of Medicinessä perjantaina julkaistun tutkimuksen mukaan Kiinan tapausten analyysi osoittaa, että koronavirukseen on menehtynyt lopulta noin 1,4 prosenttia tartunnan saaneista. Todellisuudessa kuolleisuus on kuitenkin tätäkin pienempi, koska valtaosa oireettomista tai vähän oireilevista koronatapauksista jää kokonaan huomaamatta. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n selvityksen mukaan kuolleisuus voikin lopulta olla samaa luokkaa kuin pahassa kausi-influenssassa. Matalankin kuolleisuuden sairaus voi olla vakava paikka, mikäli suuri määrä ihmisiä saa tartunnan.

Sunnuntaihin mennessä koronavirustartuntoja oli todettu ympäri maailmaa yhteensä noin 87 000 ja tautiin oli menehtynyt noin 3 000 ihmistä. Kuolleisuus on ollut korkeinta yli 80-vuotiailla.

Riskiryhmät

Koronavirus on riskialttein influenssan tapaan yli 65-vuotiaille tai heille, joilla on kroonisia sairauksia tai heikko immuniteetti. Kiinan lukujen perusteella koronavirus vaikuttaa olleen vaarallisin yli 40-vuotiaille miehille. Tämä poikkeaa influenssatilastoista, eikä tarkkaa syytä tiedetä.

Lisäksi koronavirus ei näytä olevan samalla tavalla vaarallinen lapsille kuin tavallinen influenssa. Lasten koronavirustapaukset ovat tavanneet olla oireiltaan lieviä. THL:n mukaan yhtäkään alle 10-vuotiaan lapsen kuolemantapausta ei ole tähän mennessä todettu.

Tarttuvuus

THL:n mukaan koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Leviämisen tehokkuutta tai tartuttavuusaikaa ei tunneta vielä tarkasti.

New Yorki Timesin keräämien tietojen mukaan koronavirus tarttuu herkemmin kuin useimmat flunssavirukset. Tilastojen valossa jokainen tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin 2.2 henkilöä. Lukuihin liittyy kuitenkin epävarmuutta, koska epidemiaan ei aluksi puututtu kunnolla.

Asiantuntijoiden mukaan koronaviruksen leviämistä on vaikea estää. Tauti saattaa tarttua jo ennen oireita ja myös oireettomat tai varsin lieväoireiset tapaukset levittävät tautia.

Viime viikolla valmistuneen tutkimuksen mukaan koronavirus leviää tehokkaasti erityisesti diagnosoimatta jäävien lievien tapausten vuoksi. Yhdysvaltain Columbian yliopiston kansanterveyden laitoksen selvityksen mukaan 86 prosenttia kaikista koronavirustapauksista oli havaitsematta ennen Kiinan Wuhanissa 23. tammikuuta asetettua kattavaa karanteenia. Diagnosoimatta jääneiden tapausten kerrotaan aiheuttaneen peräti noin kaksi kolmasosaa kaikista todetuista koronavirustartunnoista. Kovat matkustusrajoitukset ja tietoisuuden lisääminen taudista vähensivät sittemmin tautitapauksia nopeasti.

Oireet

Koronaviruksen oireisiin kuuluvat yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, kuume, lihaskivut ja päänsärky.

THL:n mukaan Kiinan tartuntatautiviraston helmikuun puoliväissä julkaiseman selvityksen mukaan noin 81 prosenttia raportoiduista tapauksista on ollut lieviä, ja sairastuneet ovat toipuneet normaalisti. 14 prosentilla on puolestaan todettu vakavampia oireita kuten keuhkokuume ja/tai hengenahdistusta. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä miehiä ja monella on lisäksi jokin perussairaus.

Sairaalahoitoa on tarvinnut noin 15 prosenttia tartunnan saaneista ja tehohoitoa 5 prosenttia.

Pandemiaksi?

Koronaviruksen on ennustettu lähtevän pandemiaksi. Arvostettu talouslehti Economist penäsi hiljattain päättäjiä tunnustamaan tosiasiat ja myöntämään, ettei virusta voida pysäyttää. Karkean arvion mukaan tartunnan saa 25-70 prosenttia ihmisistä niissä maissa, joihin tauti leviää. Pahimmillaan siis jopa kaksi kolmasosaa voisi saada tartunnan.

Columbian yliopiston ennusteen mukaan globaali pandemia merkitsisi pahimmassa tapauksessa kahden vuoden aikana yhteensä noin 3,5 miljardia tartuntaa, 500 miljoonaa vahvistettua tapausta ja 11,5 miljoonaa kuolemaa. Arviossa lähdetään kuitenkin siitä, ettei taudin hoidossa tapahdu merkittävää edistystä tai rokotetta keksitä.