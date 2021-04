Kriisi Brasiliassa: Alle 45-vuotiaiden kuolleisuus rajussa kasvussa

Koronaepidemian nopea kiihtyminen on kuormittanut viime viikkojen aikana terveydenhoitojärjestelmää eri puolilla Brasiliaa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että tautiin menehtyneiden määrä voi nousta kesään mennessä jo yli puolen miljoonan. Vasta noin yhdeksän prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Synkän epidemiatilanteen taustalla ovat herkemmin tarttuvan P.1-virusmuunnoksen leviämisen ohella puutteelliset rajoitukset, joista on syytetty erityisesti presidentti Jair Bolsonaron hallintoa.

Sairaaloiden kuormittuminen on alkanut näkyä myös kasvavana potilaskuolleisuutena. Tehohoidon AMIB-yhdistyksen julkaisemien tietojen mukaan muutos koskee myös nuorempia ikäryhmiä, sillä 18–44-vuotiaiden sairaalahoidossa olevien potilaiden kuolleisuus on noussut viime marraskuun 11,1 prosentista 15,7 prosenttiin.

Teho-osastolle ja hengityskoneeseen joutuneista saman ikäryhmän potilaista menehtyi vuosi sitten noin 35 prosenttia. Lukema nousi syksyyn mennessä 43,2 prosenttiin ja oli alkuvuodesta 51,1 prosenttia.

Kaikkien ikäryhmien osalta vastaava luku on tällä hetkellä lähes 73 prosenttia.

Half of patients — half! — younger than 45 put on a mechanical ventilator now aren’t making it. pic.twitter.com/31xAxvkueK

— Terrence McCoy (@terrence_mccoy) April 7, 2021