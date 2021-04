Sairaalat ovat romahduspisteessä Brasiliassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan maahan kaivataan pikaisesti lisää koronarokotteita.

Tuoreen arvion mukaan koronavirukseen menehtyneiden määrä voi nousta Brasiliassa yli 500 000 henkilöön heinäkuuhun mennessä.

Maan epidemiatilanne on heikentynyt kevään mittaan aiempaa helpommin tarttuvien virusmuunnosten myötä. Maaliskuussa kuolleiden määrä oli yli kaksinkertainen edelliseen kuukausihuippuun verrattuna.

Paikallisjohtajat ovat syyttäneet tilanteesta hallituksen ristiriitaista viestintää ja presidentti Jair Bolsonaroa, joka on yrittänyt kumota rajoitustoimia tuomioistuinten kautta. BBC:n mukaan teho-osastot ovat monissa osavaltiossa saavuttaneet maksimikapasiteettinsa tai ovat hyvin lähellä kestokykynsä rajaa.

Professori Miguel Nicolelisin mukaan tilannetta helpottaisi, jos maahan saataisiin lähiaikoina suuria määriä koronarokotteita. Tähän mennessä vasta noin yhdeksän prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

– Koko maan terveydenhoitojärjestelmä on tällä hetkellä romahduspisteessä. Kyseessä on ensimmäinen kerta maan historian aikana, kun näin on tapahtunut, Nicolelis sanoo.

Etelä-Amerikassa rokottamisessa on onnistunut parhaiten Chile, jossa jo yli 38 prosenttia kansasta on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Uruguayssa osuus on 23 prosenttia, mutta esimerkiksi Venezuelassa vain 0,3 prosenttia.