Korona pahenee Italiassa – 34500 tartuntaa, 445 kuollutta

Viruksen leviäminen jatkuu vauhdilla.

Torstaina Italiassa rekisteröitiin 34 505 uutta tartuntaa ja 445 koronaan kuollutta. Näin korkeita lukuja maassa ei ole nähty sitten huhtikuun lopun, kertoo yleisradioyhtiö RAI.

Italiassa on viimeisen yhdentoista päivän aikana todettu päivittäin 20 000-30 000 tartuntaa. Käyrä on ollut ylöspäin, sillä neljänä päivänä on todettu yli 30 000 tartuntaa.

Myös kuolleiden määrä on kasvanut lokakuun alun parista kymmenestä nyt jo yli neljäänsataan päivässä. Italiassa on menehtynyt koronaan epidemian alusta lukien 40 192 ihmistä.

Yhteensä koronatartuntoja Italiassa on ollut lähes 825 000.

Pahin korona-alue on yhä Lombardia, missä tänäänkin todettiin lähes 8 900 uutta tartuntaa.

Maan hallitus julisti Calabrian, Lombardian, Piemonten ja Valle d’Aostan maakuntiin sulun. Kaupat ja ravintolat ovat suljettu. Maakuntien sisällä on lupa liikkua vain välttämättömistä syistä. Koko maassa on voimassa huomisesta alkaen ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksän ja aamuviiden välillä.