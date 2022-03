Kiinassa suuri käänne? Valtion media kertoi Venäjän julmuuksista

Venäläisasiantuntija tyrmää Moskovan haaveet kiinalaisesta avusta.

Kiinan valtiollisen median Ukraina-uutisoinnissa on havaittu muutoksia, joita jotkut asiantuntijat pitävät suoranaisena käänteenä, joka viestii maan linjasta sotaan.

Venäjän politiikan asiantuntija ja Venäjään keskittyvän Riddle-verkkomedian julkaisupäällikkö Anton Barbashin kiinnittää Twitterissä huomiota Kiinan valtion CGTN-median Yhdysvaltain sivuston Twitterissä jakamaan videoraporttiin, jossa kerrottiin leipäjonoon Ukrainan Tshernihivissä osuneesta Venäjän iskusta.

Verkkouutiset kertoi ainakin kymmenen ihmistä surmanneesta iskusta tässä jutussa.

– Tämä on aivan uudenlainen käänne. Suuri hyppy Putinin tukemisesta siihen, että näytetään venäläisiä joukkoja murhaamassa siviileitä Ukrainassa. Kun tätä katsotaan laajemmin, uskallan sanoa, että [Moskovan] käännös kohti Kiinaa on kuollut. Tämä ei ole sattumaa, Barbashin kirjoittaa.

CGTN poisti myöhemmin tviittinsä videosta. Se löytyy kuitenkin yhä arkistoituna tämän linkin takaa.

– Todennäköisesti meni liian pitkälle. Tämä kertoo meille, että muutos Ukrainan suhteen on käynnissä, mutta ei niin radikaali kuin miltä se ensin näytti, Anton Barbashin sanoo tviitin poistosta.

Foreign Policyn uutistuottaja ja Kiina-asiantuntija James Palmer toteaa puolestaan, että käännös näkyy kansainväliselle yleisölle suunnatun viestinnän lisäksi myös Kiinan ydinmediassa ja jopa propagandaohjeissa. Hän on jakanut alla näkyviä kuvia Ukrainan sodan tuhoa kuvaavista kiinankielisistä uutisista.

Palmer selvittää Twitterissä, että alemman tason mediasisältö ja sosiaalinen media ovat Kiinassa kuitenkin yhä ylivoimaisesti Venäjän puolella.

– En usko, että todellista käännettä puolueettomuudesta ja länsivastaisuudesta tapahtuu ennen kuin näemme, että tätä tavaraa ei enää tule, James Palmer jatkaa.

Hän kehottaa odottamaan varsinaisia toimia ennen kuin Kiinan arvioidaan hylkäävän Venäjän. Palmer arvioi Pekingin nykyisen linjan olevan ”kapeaa puolueettomuutta voimakkaalla lännen vastaisella asenteella”.

Hänen mielestään käänne ei ole vielä Venäjän tuomitsemisen suuntaan vain pikemminkin kohti neutraalia siviiliuhreista kertomista.

– On myös merkillepantavaa – ainakin virallisessa mediassa – ettei Ukrainan vastaista sisältöä ole juuri ollut. Roisto on aina Yhdysvallat ja Kiova kuvataan joko uhrina tai korkeintaan sätkynukkena.

Tätä tulkintaa tukee myös Wall Street Journalin Kiinan kirjeenvaihtaja Lingling Wein arvio.

Hän kirjoittaa Twitterissä, että Peking on määrännyt valtiollisen median välttämään sekä ”Venäjä-myönteistä ja Ukraina-vastaista” että Ukraina-myönteistä ja Venäjä-vastaista uutisointia.

Presidentti Vladimir Putinin Venäjän on arvioitu hakevan Kiinasta apua niin pakotteiden kuin sotilasmateriaalinkin vaikeuksiin. Kiina on toistaiseksi pyrkinyt ainakin virallisissa lausunnoissa pysyttelemään verrattain neutraalina sodan suhteen.

