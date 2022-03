Hyökkääjä ampui leipäjonoon Ukrainassa, ainakin kymmenen kerrotaan kuolleen

Venäläisen raketin tai tykistönammuksen kerrotaan osuneen leipäjonoon Ukrainan Tshernihivissä. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin kymmenen ihmistä on kuollut iskussa.

Paikan päältä kuvatulla osittain sumennetulla videolla (alla) sanotaan näkyvän useita iskussa menehtyneitä. Videolla näkyy myös ainakin yksi uhri, jota kannetaan ajoneuvoon.

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö luonnehti twitterissä iskua ”hirvittäväksi”. Lähetystön mukaan Yhdysvallat pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että hyökkääjä joutuu tilille Ukrainassa tehdyistä rikoksista.

Venäjä saartaa Tshernihiviä ja kaupunkiin on kohdistettu runsaasti tykki- ja rakettitulta. Tulitus on tuhonnut runsaasti siviilikohteita.

In Chernihiv, Russian troops fired on people standing in line for bread: at least 10 dead #RussianArmy #RussiaInvadedUkraine #StopRussianAggression #StopRussia #StopPutin #WARINUKRAINE pic.twitter.com/I7JEtiaEJO

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022