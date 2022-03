Kiina lupaa tukea Ukrainaa taloudellisesti

Kiinan Ukrainan-suurlähettiläs Fan Xiangongin mukaan Kiina ja Ukraina ovat strategisia kumppaneita.

– Kiina ei koskaan hyökkää Ukrainaan, Fan Xiangong sanoi maanantaina tavattuaan Lvivin alueellisen sotilashallinnon johtajan Maxim Kozitskin.

Kiinan suurlähetystö on siirtänyt toimintonsa Kiovasta Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Lviviin.

Amerikkalaisten virkamieslähteiden mukaan Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua aloittamaansa sotaan Ukrainassa. Venäjän kerrotaan pyytäneen 24. helmikuuta alkaneen hyökkäyksen jälkeen Kiinalta kalustoapua ja muuta avustusta. Kiina on kiistänyt saaneensa tällaisen pyynnön.

USA:n presidentti Joe Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivanin mukaan millä tahansa tuella Moskovalle on seurauksensa.

Kiinan suurlähettilään mukaan maa haluaa auttaa Ukrainaa jälleenrakennuksessa.

– Me autamme erityisesti taloudellisessa mielessä. Toimimme vastuullisesti tässä tilanteessa, jossa nyt olette. Olemme nähneet, kuinka suuri Ukrainan kansan yhtenäisyys on ja se tarkoittaa sen vahvuutta, Fan Xiangong sanoi.

Hänen mukaansa Kiina on ystävällinen maa ukrainalaisille.

– Suurlähettiläänä voin sanoa, että Kiina tulee olemaan ikuisesti hyvä taho Ukrainalle sekä taloudellisesti että poliittisesti. Kunnioitamme valtiotanne, kehitämme suhteita tasa-arvon ja molemminpuolisen hyödyn pohjalta. Kunnioitamme ukrainalaisten valitsemaa tietä, koska tämä on jokaisen kansan suvereeni oikeus.

Aluehallintojohtaja Maxim Kozitski kiitti suurlähettilästä Ukrainan tukemisesta taistelussa hyökkääjää vastaan.

– Kiina on maailmanlaajuisella tasolla taloudellisesti kehittynyt maa. Haluaisin, että kerrotte kaikille Kiinassa, että olemme valmiita yhteistyöhön. Sota päättyy ja rakennamme valtiomme uudelleen. Siksi kutsumme yrityksenne Ukrainaan. Kiitos humanitaarisesta avusta ja tuesta.

Kiinan kerrotaan lähettäneen kolme humanitaarista avustuserää Ukrainalle.

China will never attack Ukraine, said Ambassador Fan Xiangrong at meeting with the head of the Lvyv military administration, Maksym Kozytskyi. This was the first protocol meeting since the Embassy moved from Kiev to Lviv. Some quotes🔽 pic.twitter.com/L2YP8f2qoO

— Igor Denisov (@Igor_Denisov) March 15, 2022