Katastrofi Venäjällä: Ainoa lentotukialus kärsi jättivahingot

Amiraali Kuznetsovin palon väitetään aiheuttaneen liki 1,5 miljardin euron vahingot.

Venäjän lentotukialus Amiraali Kuznetsovin tulipalo oli ilmeisesti erittäin vakava. Onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen kerrotaan voivan kivuta peräti 95 miljardiin ruplaan eli noin 1,4 miljardiin euroon.

– Kyse ei ole vain lentotukialuksen rakenteiden kärsimistä vaurioista, vaan myös vahingoittuneista korjauslaitteista ja siviilien ja sotilashenkilöiden loukkaantumisista, lähde Venäjän pohjoisen laivaston päämajassa toteaa Kommersantille.

Tuhoisa tulipalo syttyi viime viikolla. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. Syynä oli ilmeisesti hitsauskipinä, jonka aloittama palo levisi sähkökaapeleihin. Kommersantin mukaan onnettomuuden syyt selvitetään useissa tutkintaelimissä. Mediatietojen perusteella onnettomuudessa loukkaantui ainakin kolme ihmistä.

Amiraali Kuznetsov on ollut korjauksessa vuodesta 2017 lähtien. Aluksen oli tarkoitus palata laivaston käyttöön vuonna 2021. On epäselvää, mitä tulipalo merkitsee korjausaikatauluille. Korjaussopimuksen hinnaksi on kerrottu noin 900 miljoonaa ruplaa. Mikäli Kommersantin tiedot pitävät paikkansa, kohoaisivat tulipalon aiheuttamat kokonaisvahingot siis isommiksi kuin aluksen alkuperäiset korjauskulut.

