Venäjän laivaston epäonni: Tulipalo, telakka upposi, sukellusvene kyljellään

Kuivatelakka PD-16 upposi sunnuntaina Venäjän laivaston tukikohdassa Sevastopolissa miehitetyllä Krimillä. Telakalla olleen Tango-luokan sukellusvene B-380:n kerrottiin ensin uponneen. Tuoreimpien mediatietojen mukaan sukellusvene jäi kuitenkin pinnalle. Kuvien perusteella se lilluu kyljellään satamassa. Sukellusvenettä oltiin parhaillaan poistamassa käytöstä. Kuivatelakasta ja sukellusveneestä löytyy kuvia ja video alta.

Venäjän median mukaan telakka oli rakennettu vuonna 1938. Sen huonon kunnon arvellaan olleen onnettomuuden takana. Sukellusvene aiotaan hinata paikalle, jossa käytöstä poistaminen saadaan vietyä loppuun.

Viime viikko oli epäonninen Venäjän laivastolle. Toinen käytöstä poistettu sukellusvene meinasi upota pari päivää aiemmin, kun sitä oltiin hinaamassa romuttamolle. Venäjän ainoalla lentotukialuksella Amiraali Kuznetsovilla riehui puolestaan torstaina tuhoisa tulipalo, jossa loukkaantui ainakin kolme ihmistä.

Amiraali Kuznetsov kärsi viime vuoden lokakuussa vahinkoja tuhoisassa telakkaonnettomuudessa. Venäjän laivaston massiivinen PD-50 kuivatelakka upposi tuolloin yllättäen. Kuivatelakalla huollettiin Venäjän suurimpia ja tuhovoimaisimpia aluksia kuten esimerkiksi sen suurimpia sukellusveneitä. PD-50:n uppoamisella ja kyvyn menettämisellä arvioitiin olevan mahdollisesti suuri vaikutus Venäjän laivaston valmiuteen.

Vuonna 1991 käyttöön otettu Amiraali Kuznetsov on kokenut vuosien saatossa kovia. Telakkaonnettomuuden lisäksi lentotukialusta ovat vaivanneet tulipalot sekä tekniset ongelmat höyryturbiinien kanssa. Alus on myös osoittautunut käytössä niin epäluotettavaksi, että hinaajat ovat seuranneet sitä pitkillä matkoilla kuin varjo. Parhaat päivänsä nähnyt lentotukialus on tehnyt vain kuusi pidempää matkaa. Vuonna 2016 alus matkasi Syyriaan, jossa kolme venäläishävittäjää syöksyi mereen yrittäessään laskeutua sen kannelle.

Amiraali Kuznetsov on ollut korjauksessa vuodesta 2017 lähtien. Aluksen oli tarkoitus palata laivaston käyttöön vuonna 2021. On epäselvää, mitä tulipalo merkitsee korjausaikatauluille.

More photos of the PD-16 dry dock and B-380 submarine in Sevastopol. The B-380 submarine had previously been kept on the PD-16 dock since 2005. 6/https://t.co/Ld7l0wVrms pic.twitter.com/j61Id4n4Cv

— Rob Lee (@RALee85) December 15, 2019